گشایش مرکز مطالعات جنوب و خلیج فارس در شیراز

صابر سهرابی در گفت و گو با خبرنگار، گفت: استان فارس در تمام دوران تاریخی و فرهنگی خود، یادآور تمدنی ماندگار بوده است و نام خلیج همیشه فارس نیز تأیید کننده ادوار مستدل و پرافتخار تاریخی آن می‌باشد.

سهرابی افزود: آداب و رسوم، ادبیات، تاریخ، زبان‌شناسی و مردم‌شناسی کرانه‌های خلیج فارس به گونه اعجازانگیزی تنوع و گوناگونی را با نام زیبای «فارس» به نمایش می‌گذارد و گویا این رنگین‌کمان اقوام ریشه‌دارش است که همه را بر آن می‌دارد تا باور کنیم قادر است سرآمد فرهنگ، ادب و هنر تمام اعصار باشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان، گفت: قرابت فرهنگی، فارغ از مرزهای جغرافیایی استان‌هایی که دارای «کنیه و یا مرز» مشترک با این خلیج نیلگون هستند، می‌توانند بسیاری از مفاخر و بزرگانشان را با یاری و مشارکت هم برای ارج نهادن اندیشه‌هایی ناب و تأثیرگذار به تقدیر بنشینند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس گفت: امیدواریم «مرکز مطالعات جنوب و خلیج فارس» بتواند خدمتی شایان توجه و درخور گهواره تمدنی ایران زمین برای اصالت نام پُرآوازه پارس و فارس نماید، ادامه داد: بسیاری از جشنواره و نشست‌های علمی تخصصی و …که مستدل و به روز هستند و نام زیبای خلیج همیشگی فارس را در عالم با افتخار فریاد می‌زنند، قادر خواهند بود تا مردمان خاک خوب جنوب را در این مسیر شناخت و دانش؛ چه مکتوب و چه شفاهی در کنار اساتید هیأت مؤسس این مرکز برای رسیدن به چشم انداز درخشان آینده، آماده کنند.