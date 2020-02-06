پیشرفت، دغدغه مشترک شوراها و آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز اجلاس شورای عالی استانها در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد.
در ابتدا مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها نسبت به تأخیر ورود اعضا انتقاد کرد و گفت: باید سازوکاری برای تذکر به اعضایی که به وقت شورای عالی استانها بی توجه هستند.
پیش بینی شود که یکی از پیشنهادات نامه به استانداریهای نمایندگان بود که با مخالفت یکی از اعضا روبرو شد.
وی خطاب به الویری گفت: شوراها زیرمجموعه استانداری نیستند که تخلفات آنها به استانداری ارجاع شود. استانداریها میتوانند با تخلفات زیرمجموعه خود از جمله فرمانداریها رسیدگی کنند و صلاحیت رسیدگی به این نوع تخلفات در شورا، هیئت تخلفات است که الویری گفت تذکر خوبی دادید برخی از اعضای شورای عالی استانها نیز به شوخی خطاب به الویری گفتند باید نامهای به پدر و مادر نمایندگانی که دیر به اجلاس می آیند نوشته شود.
در ادامه وزیر آموزش و پرورش به عنوان میهمان امروز اجلاس به صحن آمد و پیش از آغاز سخنان او، برخی از اعضا نکاتی را خطاب به وی مطرح کردند.
نماینده اردبیل در شورای عالی استانها به عنوان اولین عضو شورا خطاب به حاجی میرزایی گفت: در قانون اساسی اصل بر رایگان بودن آموزش عمومی است اما شوربختانه نهادی که باید نماد راستی و صداقت و توجه به قانون اساسی باشد این اصل قانون اساسی را رعایت نمیکند و برخی از مدارس به بنگاههای معاملاتی تبدیل شدهاند که با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی، خانوادههای بی بضاعت را تحت فشار قرار داده و در زمان ثبت نام آنها را ملزم به پرداخت پول میکنند.
وی خواهان نظارت دقیقتر بر مدارس غیرانتفاعی و توجه به حق آموزش به زبان مادری شد.
در ادامه موسی زاده نماینده استان خوزستان در شورای عالی استانها نیز از وزیر خواستار آن شد که به نیروهایی که سالها به عنوان حق التدریس تحت عنوان مربی پیش دبستان، مربی قرآن و نهضتی در مدارس فعالیت میکنند رسیدگی و امکان جذب آنها را فراهم کند.
وی همچنین خواستار ترمیم حقوق معلمان و اجرای دقیق طرح رتبه بندی حقوق برای جامعه معلمان شد.
نماینده خوزستان خواستار آن شد که سرانه مدارس پرداخت و آب و برق مدارس رایگان شود.
در ادامه این اجلاس نماینده مردم قزوین در شورای عالی استانها نیز بر اجرای دقیق سند تحول بنیادین در مدارس تاکید کرد و گفت: محتوای کتاب درسی باید با شعارهای آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین همخوانی داشته باشد و مهارت محور باشد.
وی خواستار آن شد که با توجه به مشکلات مالی آموزش و پرورش، یک معاون اقتصادی یا یک تیم تخصصی که علم اقتصاد خوانده باشند در آموزش و پرورش ایجاد شود.
نماینده سیستان و بلوچستان نیز بر نهادینه کردن عدالت آموزشی و تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی تاکید کرد و گفت: متأسفانه برای تحقق این اصل، راههای نرفته زیادی وجود دارد و هر ساله شاهد گستردگی شکاف در مناطق محروم و مرزی هستیم.
در ادامه این اجلاس حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ایام دهه فجر گفت: انقلاب اسلامی پدیده قرن حاضر بود و خوشبختانه ما در تاثیرگذارترین پدیده قرن اخیر زندگی میکنیم که هدف آن پیشرفت جامعه بود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه پیشرفت جامعه از برکات انقلاب اسلامی بود، گفت: مأموریت مشترک شورای عالی استانها و وزارت آموزش و پرورش تلاش برای پیشرفت کشور است و پیشرفت به عنوان دغدغه مشترک مورد مطالعه اندیشمندان مختلف قرار گرفته است.
حاجی میرزایی افزود: اگر بخواهیم دلایل پیشرفت را واکاوی کنیم، با استفاده از فرهنگ قرآنی متوجه میشویم که رمز تعبیر جوامع، تغییر انسانهاست، چنانچه خداوند میفرماید: «سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهیم، مگر آنکه مردمان آن سرزمین تغییر کنند و هیچ نعمتی را از مردم نمیگیریم، مگر اینکه خودشان بگیرند»، لذا نقش اساسی خود آدمها هستند، بر همین اساس مخاطب انبیا، انسانها هستند و خداوند برگزیدهترین افراد را برای تحول آنها میفرستد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اندیشمندان دوره معاصر در مورد تغییرات جهانی بررسیهای زیادی کردند، گفت: یکی از آنها میگوید که تغییرات جوامع را تغییرات نهادهای جامعه و مناسبات میان افراد رقم میزنند، لذا این نقطه بزرگی برای تغییر است.
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: هیچ تحول پایداری را نمیتوان سراغ گرفت، مگر اینکه یک تغییر در جریان یادگیری جامعه آغاز شود.
او افزود: اگر نهاد اقتصاد، سیاست و خانواده با کاستی روبهرو شوند، باید این موضوع را در نظام یادگیری جستوجو کرد.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر میخواهید تصویر روشنی از آینده جامعه داشته باشید، باید ببینید که وضعیت مدارس آن جامعه چگونه است.
حاجی میرزایی گفت: شاید بتوان با تزریق منابع مالی چهره ظاهری شهرها را تغییر داد، اما چهره واقعی جامعه را تنها با تحول در یادگیری میتوان دگرگون کرد.
در ادامه وزیر آموزش و پرورش و مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها تفاهم نامهای را امضا کردند.
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