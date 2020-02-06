افتتاح و کلنگ زنی ۳۳۴ پروژه در شهرستان بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح پنج شنبه در مراسم بهره برداری از پنج پروژه آبرسانی روستایی بیرجند اظهار داشت: امسال در شهرستان بیرجند نسبت به سال‌های گذشته به لحاظ کمی و کیفی افزایش خوبی در تعداد پروژه‌های افتتاحی دهه فجر داشتیم.

وی از افتتاح و کلنگ زنی ۳۳۴ پروژه در این شهرستان همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۰ مورد کلنگ زنی و مابقی افتتاحی است.

فرماندار بیرجند اضافه کرد: میزان سرمایه گذاری در این پروژه‌ها بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن اعتبارات دولتی است.

ناصری از گاز رسانی به ۳۲ روستا از هفته دولت تا دهه فجر خبر داد و گفت: همچنین در این دهه ۲۵ طرح در بخش برق رسانی به بهره برداری رسید که برای اجرای این پروژه‌ها نزدیک به شش میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه در این دهه طرح‌های اشتغالزایی با پرداخت بیش از هفت میلیارد تومان تسهیلات افتتاح شده است، عنوان داشت: همت مجموعه شهرستان اجرای پروژه‌های نیمه تمام است و برای آینده بهتر برای روستاها برنامه ریزی کنند.

فرماندار بیرجند همچنین به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: اقتدار نظام در صحنه‌های بین المللی از حضور مردم قوت می‌گیرد بنابراین از مردم می‌خواهیم برای تقویت نظام در این دوره از انتخابات نیز حضور پرشور داشته باشند.

ناصری با اشاره به افتتاح طرح آبرسانی به روستای بویک بیرجند، بیان داشت: امروز تلاش آب و فاضلاب به بار نشست و مردم این منطقه از شبکه آبرسانی بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه تغییر، تعویض و نوسازی شبکه آبرسانی داخل روستا در دستور کار است، عنوان داشت: تمامی تلاش بر این است بتوانیم کیفیت بخشی را در اجرای پروژه‌های آبرسانی را انجام و هدر رفت آب در شبکه‌های آبرسانی روستایی را کاهش دهیم.

وی همچنین برای راه اندازی گیرنده دیجیتال در این روستا تا پایان بهار سال آینده قول مساعد داد.