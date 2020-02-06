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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۵۴

با وجود مخالفت اتحادیه اروپا؛

مجارستان از طرح آمریکایی «معامله قرن» حمایت می‌کند

مجارستان از طرح آمریکایی «معامله قرن» حمایت می‌کند

وزیرخارجه مجارستان که در آمریکا به سر می‌برد، حمایت کشورش از طرح پیشنهادی ترامپ درباره فلسطین موسوم به «معامله قرن» را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرئیل، «پیتر سیارتو» وزیر خارجه مجارستان حمایت خود را از طرح آمریکایی «معامله قرن» اعلام کرد.

وزیر خارجه مجارستان که در آمریکا به سر می‌برد در جریان دیدار با «جرد کوشنر» داماد و مشاور ترامپ، در سخنانی مدعی شد که طرح پیشنهادی ترامپ درباره فلسطین «مناسب برای ایجاد صلح و ثبات» میان دو طرف است.

به گفته سیارتو، طرح معامله قرن «اصول بنیادی» مدنظر مجارستان برای مذاکرات میان فلسطین و اسرائیل را بوجود می‌آورد.

سیارتو همچنین مدعی شده که طرح ترامپ یک طرح «منصفانه و متوازن» است و در ادامه اعلام کرده که بخارست با هرگونه اعمال تحریم علیه اسرائیل و موضع‌گیری ضد اسرائیلی اتحادیه اروپا در سازمان ملل مخالف است.

این اظهارات وزیرخارجه مجارستان در شرایطی مطرح شده که پیش از این «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای، طرح ابتکاری آمریکا درباره فلسطین موسوم به معامله قرن را خارج از شاخصه‌ها و پارامترهای بین‌المللی پیشین عنوان کرده بود.

اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده است که حاکمیت تا آویو بر مناطق اشغالی پس از ۱۹۶۷ را به رسمیت نمی‌شناسد.

کد مطلب 4846401

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