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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۳۵

امیر جهانشاهی در گفتگو با مهر:

دشمن از مردم بیش از تسلیحات نظامی می‌ترسد/ ملت، پاسدار انقلاب است

دشمن از مردم بیش از تسلیحات نظامی می‌ترسد/ ملت، پاسدار انقلاب است

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش گفت: دشمنان انقلاب اسلامی از مردم، بیش از تجهیزات و تسلیحات نظامی ترس و واهمه دارند؛ ایرانی‌ها حتی با دستان خالی اما با با غیرت از میهن خود دفاع می‌کنند.

امیر سرتیپ علی جهانشاهی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر، عامل اصلی اقتدار و بازدارندگی ایران اسلامی را مردم ولایت مدار و پا در رکاب ایران دانست و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی از مردم، بیش از تجهیزات و تسلیحات نظامی ترس و واهمه دارند.

وی ادامه داد: ایمان، تقوا و اعتقادی که مردم به ایران و اسلام دارند تاکنون توانسته موجب شکست نقشه و توطئه‌های استکبار جهانی شود.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش خاطر نشان ساخت: در طول تاریخ ثابت شده است ایرانی‌ها در هر جای ایران عزیز با تمام وجود و توان، حتی با دستان خالی اما با غیرت و عزت از میهن و اعتقادات خود دفاع می‌کنند و مقابل بیگانگان سر تسلیم فرود نمی‌آورند و این روحیه و عزم بسیار مهمتر از تجهیرات نظامی است.

امیر جهانشاهی گفت: مردم ما با وجود همه سختی‌ها و مشکلات، از جان و مال خود برای دفاع از انقلاب اسلامی می‌گذرند و تسلط بیگانگان و زورگویان عالم را نمی‌پذیرند.

وی با اشاره به دو رویداد پیش رو یعنی راهپیمائی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این دو عرصه نماد حضور و اقتدار ملت ایران اسلامی و بسیار تعیین کننده و مهم هستند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: ۲۲ بهمن و انتخابات نماد مردم سالاری دینی ایران اسلامی است و قطعاً مردم در آن شرکت می‌کنند، و به جهانیان نشان می‌دهند که همچنان از انقلاب خود پاسداری و دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به حضور بی نظیر مردم در مراسم تشیع و خاکسپاری سپهبد شهید سلیمانی تهران گفت: حضور بی نظیر مردم در مراسم تشییع و خاکسپاری سپهبد شهید سلیمانی نشان داد مردم برخلاف خیال خام دشمنان و با وجود مسائل و مشکلات اقتصادی حامی ولایت و انقلاب هستند.

امیر جهانشاهی در پایان تصریح کرد: حضور با شکوه مردم در راهپیمائی ۲۲ بهمن و انتخابات بیعت مجدد با آرمان‌های امام راحل، انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب است.

کد مطلب 4846403
هادی رضایی

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