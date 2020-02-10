امیر سرتیپ علی جهانشاهی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر، عامل اصلی اقتدار و بازدارندگی ایران اسلامی را مردم ولایت مدار و پا در رکاب ایران دانست و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی از مردم، بیش از تجهیزات و تسلیحات نظامی ترس و واهمه دارند.

وی ادامه داد: ایمان، تقوا و اعتقادی که مردم به ایران و اسلام دارند تاکنون توانسته موجب شکست نقشه و توطئه‌های استکبار جهانی شود.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش خاطر نشان ساخت: در طول تاریخ ثابت شده است ایرانی‌ها در هر جای ایران عزیز با تمام وجود و توان، حتی با دستان خالی اما با غیرت و عزت از میهن و اعتقادات خود دفاع می‌کنند و مقابل بیگانگان سر تسلیم فرود نمی‌آورند و این روحیه و عزم بسیار مهمتر از تجهیرات نظامی است.

امیر جهانشاهی گفت: مردم ما با وجود همه سختی‌ها و مشکلات، از جان و مال خود برای دفاع از انقلاب اسلامی می‌گذرند و تسلط بیگانگان و زورگویان عالم را نمی‌پذیرند.



وی با اشاره به دو رویداد پیش رو یعنی راهپیمائی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این دو عرصه نماد حضور و اقتدار ملت ایران اسلامی و بسیار تعیین کننده و مهم هستند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: ۲۲ بهمن و انتخابات نماد مردم سالاری دینی ایران اسلامی است و قطعاً مردم در آن شرکت می‌کنند، و به جهانیان نشان می‌دهند که همچنان از انقلاب خود پاسداری و دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به حضور بی نظیر مردم در مراسم تشیع و خاکسپاری سپهبد شهید سلیمانی تهران گفت: حضور بی نظیر مردم در مراسم تشییع و خاکسپاری سپهبد شهید سلیمانی نشان داد مردم برخلاف خیال خام دشمنان و با وجود مسائل و مشکلات اقتصادی حامی ولایت و انقلاب هستند.

امیر جهانشاهی در پایان تصریح کرد: حضور با شکوه مردم در راهپیمائی ۲۲ بهمن و انتخابات بیعت مجدد با آرمان‌های امام راحل، انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب است.