درمانگاه عمومی بسیج «پارس آباد» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر و با حضور مسئولان کشوری و استانی درمانگاه عمومی خاتم الانبیای بسیج شهرستان پارس آباد افتتاح شد اکبر بهنام جو استاندار اردبیل در آئین افتتاح درمانگاه خاتم الانبیا سپاه پارس آباد عنوان کرد: سند جامع سلامت استان تهیه شده و بعد از اتمام پروژه روند آن باید بهبود پیدا کند.

به گفته وی طی امروز شروع عملیات اجرایی چهار خطه گرمی تا بیله سوار را توسط قرارگاه خاتم داشتیم.

استاندار اردبیل تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان با سرعت بیشتری به سمت توسعه حرکت کنیم.

سرهنگ پاسدار حسن نوری فرمانده سپاه ناحیه پارس آباد نیز در حاشیه افتتاح درمانگاه خاتم الانبیا افزود: این درمانگاه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۴۰ مترمربع با زیربنای هزار و ۵۰۰ مترمربع در سه طبقه و با اعتبار پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی افزود: درمانگاه عمومی خاتم الانبیا بسیج شهرستان پارس آباد شامل بخش‌های مختلف مطب‌های عمومی، تخصصی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، داروخانه، اورژانس خواهران و برادران، مامایی و روانشناسی است که در فاز نخست بخش‌های عمومی آن به بهره‌برداری رسیده و بخش‌های دیگر نیز به صورت مرحله‌ای راه‌اندازی خواهد شد.

گفتنی است در ادامه استاندار اردبیل ۵۰ هکتار از مجموعه گلخانه یک هزار و ۶۰۰ هکتاری شهرک گلخانه‌ای شهرستان پارس آباد و بزرگترین واحد تولید پنیر گوسفندی شمال غرب کشور با ظرفیت تولید سالانه هزار تن را افتتاح کرد.