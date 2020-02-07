وجود غارتگرانه رژیم صهیونیستی باتفکر انقلابی مسلمین خاتمه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان پنج شنبه شب در گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تجلیل از خادمین شهدا کنگره ملی نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: این شهید والامقام فرد انقلابی بود و انقلابی ماند و انقلابی عمل کرد.

وی ادامه داد: وی از پیش از انقلاب علیه حکومت ستمشاهی مبارزه می‌کرد، در دوران دفاع مقدس در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشت و پس از آن سایر نیروهای رزمی را سازماندهی کرد و مسئولیت سپاه قدس را عهده دار شد و احساس خستگی نمی‌کرد.

مشاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح بیان کرد: وی پس از پایان جنگ مبارزه با اشرار و گروهک‌های تروریستی را بر عهده گرفت.

سردار دهقان افزود: شهید سلیمانی با اقدامات خود تمام برنامه ریزی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها را در منطقه با شکست مواجه کرد به طوری که آن‌ها کینه از او به دل گرفتند و وی را با بی رحمانه ترین و جنایت کارانه ترین روش مورد حمله قرار داده و به شهادت رساندند.

وی گفت: برای شهید حاج قاسم سلیمانی رضایت خداوند، رهبری و ولایت امر مهم بود، وی صاحب نفوذ کلمه بود و هیچ گاه برای خود چیزی طلب نکرد.

مشاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح بیان داشت: ملت توقع انتقام سخت از جنایت گران خدانشناس و ضد انقلابان عامل این جنایت دارند.

سردار دهقان اظهار کرد: بنا به تعبیر رهبر انقلاب حمله سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکایی در عین الاسد عراق یک سیلی به آمریکا بود تا ملت‌های منطقه رژیم فساد انگیز و غارت گر آمریکا را از منطقه بیرون کنند.

وی بیان داشت: حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر آن شهید بزرگوار جلوه‌ای از قدرت الهی و پاداش این دنیا در برابر رشادت‌های او بود. این حضور بیان زنده بودن مکتب امام و انقلاب است.

مشاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح اظهار کرد: طرح معامله موسوم به قرن توسط ترامپ طراحی شد اما هیچ حمایت رسمی پیدا نکرد و در اصل برآیندی از شکست ابهت آمریکا بود.

سردار دهقان تاکید کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه حمایت تمام عیار همه جانبه مردم از انقلاب اسلامی است و این حضور مقتدرانه و تعیین کننده و درهم شکننده توطئه دشمنان است.

وی افزود: کسانی می‌توانند در مجلس شورای اسلامی وارد شوند که افرادی انقلابی، متدین، جهادی و پایبند به اصول اسلامی باشند و با ایجاد فضای شور و نشاط و ترویج اخلاق به جامعه خدمت کنند.