زمان بازی تراکتور در مرحله حذفی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام رقابت‌های مرحله گروهی لیگ نخبگان فوتبال آسیا برنامه بازی‌های مرحله حذفی با حضور تنها نماینده فوتبال ایران مشخص شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب را اعلام کرد که طی آن تراکتور در روز ۱۲ اسفندماه سال جاری میهمان الشباب الاهلی امارات است‌ و یک هفته بعد در تاریخ ۱۹ اسفندماه از نماینده امارات پذیرایی می‌کند.

این دو تیم در مرحله گروهی نیز مقابل همدیگر صف آرایی کرده بودند که تلاش دو تیم با نتیجه تساوی همراه بود.

شباب الاهلی امارات سعید عزت الهی، سردار آزمون و مرصاد سیفی را به عنوان بازیکنان ایرانی در اختیار دارد.