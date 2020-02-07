  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۱۹

جدیدترین موضع گیری روسها درباره ونزوئلا و تهدیدات آمریکا

جدیدترین موضع گیری روسها درباره ونزوئلا و تهدیدات آمریکا

وزیر خارجه روسیه ضمن تشریح مواضع مسکو در قبال ونزوئلا به تهدیدات واشنگتن مبنی بر تحریم شرکتهای روسی در این کشور آمریکای لاتین اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: بحران ونزوئلا باید از طریق گفتگوی داخلی بدون پیش شرط حل و فصل شود.

وی افزود: ما از واشنگتن می شنویم که گزینه ای غیر از تغییر رئیس جمهور کنونی ونزوئلا نیست و شاهد تهدید علنی آمریکا علیه ونزوئلا با استفاده از همه گزینه ها و نیز اقدامات تحریک آمیز آمریکا هستیم.

لاوروف گفت: این خط مشی ما و شرکای مکزیکی ما نیست. با گفتگوی بدون قید و شرط طرفهای ونزوئلایی می توان به راهکار مقبول برای غلبه بر بحران کنونی دست یافت. اگر نتیجه گفتگو از قبل مشخص باشد که این میانجی گری نیست بلکه دیکتاتوری است.

وزیر خارجه روسها در ادامه اعلام کرد: مسکو به تهدیدات واشنگتن به شرکتهایش عادت کرده است از جمله تهدید شرکت «روس نفت» روسیه به تحریم های جدید به خاطر همکاری با حکومت ونزوئلا و نیکلاس مادورو رئیس جمهور آن.

سرگئی لاوروف بیان کرد: آمریکا تهدید کرده که هر همکاری کننده با ونزوئلا را تحریم و مجازات می کند و ما به این عادت کرده ایم.

کد مطلب 4846623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها