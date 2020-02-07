جدیدترین موضع گیری روسها درباره ونزوئلا و تهدیدات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: بحران ونزوئلا باید از طریق گفتگوی داخلی بدون پیش شرط حل و فصل شود.

وی افزود: ما از واشنگتن می شنویم که گزینه ای غیر از تغییر رئیس جمهور کنونی ونزوئلا نیست و شاهد تهدید علنی آمریکا علیه ونزوئلا با استفاده از همه گزینه ها و نیز اقدامات تحریک آمیز آمریکا هستیم.

لاوروف گفت: این خط مشی ما و شرکای مکزیکی ما نیست. با گفتگوی بدون قید و شرط طرفهای ونزوئلایی می توان به راهکار مقبول برای غلبه بر بحران کنونی دست یافت. اگر نتیجه گفتگو از قبل مشخص باشد که این میانجی گری نیست بلکه دیکتاتوری است.

وزیر خارجه روسها در ادامه اعلام کرد: مسکو به تهدیدات واشنگتن به شرکتهایش عادت کرده است از جمله تهدید شرکت «روس نفت» روسیه به تحریم های جدید به خاطر همکاری با حکومت ونزوئلا و نیکلاس مادورو رئیس جمهور آن.

سرگئی لاوروف بیان کرد: آمریکا تهدید کرده که هر همکاری کننده با ونزوئلا را تحریم و مجازات می کند و ما به این عادت کرده ایم.