به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که پیرو بخشنامه شماره ۳۸۶۴۰۹/۹۸ مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی موضوع ارسال «ویرایش پنجم صورت‌های مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری»، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه تهیه، تنظیم و ارسال صورت‌های مالی نمونه با ویرایش جدید و همچنین فرآیند اخذ مجوز برگزاری مجامع عمومی سالیانه به استحضار می‌رساند؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تاکنون پیش‌نویس نهایی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ و یا قبل از آن را جهت صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی به بانک مرکزی ارائه ننموده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸.۱۲.۱۰ مهلت خواهند داشت صورت‌های مالی خود را در قالب «ویرایش چهارم» تهیه و از طریق سامانه مهتاب ارسال نمایند و از آن تاریخ به بعد، صورت‌های مالی باید صرفاً مطابق با «ویرایش پنجم» تهیه شود.

همچنین به منظور جلوگیری از عدم تطابق صورت‌های مالی مصوب مجامع با صورت‌های مالی بارگذاری شده در سامانه مهتاب و نیز اطمینان از صحت و سازگاری درونی اطلاعات، از این پس مؤسسات اعتباری مکلف‌اند پیش‌نویس نهایی صورت‌های مالی خود را قبل از ارسال برای بانک مرکزی در سامانه مهتاب بارگذاری نمایند.

بدیهی است امکان نهایی‌سازی این اطلاعات تا زمان ارسال به بانک مرکزی وجود دارد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به واحدهای ذیربط، دستور فرمایند از این پس هرگونه پیشنهاد، ابهام و یا نقطه نظرات در مورد شکل و یا محتوای صورت‌های مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری را از طریق «مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی» و امور مربوط به نحوه بارگذاری، ارسال و ابهامات سامانه مهتاب را از طریق اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی پیگیری نمایند.