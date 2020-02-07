به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ روز گذشته از سوی فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران معرفی شد و احتمالاً تا یکی دو روز آینده با برگزاری یک نشست معارفه، رسماً کارش را در این تیم شروع می‌کند.

اسکوچیچ که در تیم صنعت نفت آبادان حضور داشت و در نیم فصل گزینه سرمربیگری تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم بود، گفته می‌شود که با تیم ملی قرارداد ریالی امضا کرده است و این قراردادش مرحله به مرحله تمدید می‌شود.

طبق اعلام سایت «sport.hr» کرواسی، دراگان اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال ایران دو دستیار خارجی خواهد داشت. «ملادن زگانیر» که سابقه کار در تیم زیر ۲۱ سال کرواسی را دارد در کنار «تونی اوسنیک» که در تیم ملی اسلوونی کار کرده است، دستیاران جدید اسکوچیچ در تیم ملی ایران خواهند بود.

همچنین مذاکرات برای انتخاب دستیار ایرانی اسکوچیچ هم آغاز شده است. هرچند گفته می‌شود وحید هاشمیان مربی تیم ملی در زمان مارک ویلموتس در کادر فنی اسکوچیچ می‌ماند، اما پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد مهدی پاشازاده هم به عنوان دیگر گزینه فدراسیون مدنظر است و احتمالاً از بین او و وحید هاشمیان یک نفر در کادر فنی ایران کار خواهد کرد.