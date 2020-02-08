هفته تئاتر و سرود در مدارس در حال اجراست

علی رمضانی مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا آخر بهمن ماه هفته سرود و تئاتر در مدارس اجرا میشود، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح تئاتر مدرسهای گفت: یکی از سیاستهای جدی ما این است که بحث نشاط و شادابی را به داخل مدرسه ببریم و هر دانش آموز یک مهارت کسب کند.
وی ادامه داد: در اصل ۱۵ قانون اساسی هم به تقویت ادبیات محلی تاکید شده است. ما بحث هفته سرود و مدرسه را از سال تحصیلی ۹۶-۹۷ کلید زدیم و امسال دومین دوره آن را برگزار میکنیم. نظرمان این است که دانش آموزان در خود مدرسه سرود و نمایش اجرا و تماشا کنند.
رمضانی گفت: ما در حوزه نمایش با مشکل کمبود تربیت بیننده مواجه هستیم در حالیکه شاید در سینما این مشکل وجود نداشته باشد. یکی از علتهای کمبود تماشاگر تئاتر در کشورمان این است که در مدارسمان در تربیت علاقمندان به سرود و نمایش خوب کار میکنیم اما کمتر این آثار در معرض دید خود دانش آموزان به صورت گسترده هستند تا مخاطب تئاتر هم پرورش دهیم.
مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی بیان کرد: عموماً تئاتر و سرود اینگونه است که بچهها در مدرسه تمرین میکنند و بعد در منطقه و استان مسابقه میدهند و شمار محدودی این اجراها را میبینند.
وی ادامه داد: در بحث تئاتر مدرسهای هدف این است که دیگر دانش آموزان هم این فعالیتها را ببینند و در سند تحول بنیادین نیز به ساحتی به اسم ساحت زیبایی شناختی هم اشاره شده است که باید به دنبال اجرای آن باشیم. خوشبختانه امسال هفته تئاتر و سرود مدرسه که الان در حال اجراست و تا آخر بهمن ماه هم میتواند ادامه داشته باشد، در استانها با استقبال خوبی رو به رو شده است. در استانها بچهها میتوانند با زبان محلی و لباس محلی اجرای تئاتر و سرود داشته باشند و با این کار حتی میتوانیم در برخی مناطق که لباس محلی در حال فراموشی است، آن را احیا کنیم. ضمن اینکه متنهای نمایشی و اشعار زیادی هستند که به زبان محلی نوشته شده اند که این روزها دستمایه کار دانش اموزان شده است.
رمضانی در پایان گفت: خوشبختانه سال گذشته اثر اجرای بحث تئاتر مدرسهای را در جشنواره فرهنگی هنری نیز شاهد بودیم و این دو رشته سرود و نمایش با استقبال چشمگیری مواجه شد. محتواهای خوبی نیز تولید شده و در اختیار مدارس گذاشته شده است. در مجموع این حرکت در صورت استمرار میتواند اثرات بسیار موثری داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه گذشته محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در نهمین روز سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای تماشای نمایش «بیگانه در خانه» به کارگردانی محمد مساوات در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر حضور پیدا کرد و گفت: آموزش و پرورش به موضوع تئاتر اهمیت میدهد و در حال حاضر همزمان در همه مدارس متوسطه ما جشنواره تئاتر و سرود برقرار است و اصولاً معلمان ما، کسانی که با این تکنیک و فن آشنا باشند قطعاً کارکرد بهتری دارند. امروز تلفیق قابلیتهای مختلف معلمان برای انتقال مفاهیم فوق العاده اهمیت دارد و یکی از این روشها استفاده از فنون و ظرفیتهای بالای تئاتر است.
وی ادامه داد: قطعاً یکی از ظرفیتهایی که در دانش آموزان توسعه پیدا کند از طریق تماشای تئاتر است زیرا تئاتر روی کسانی که در این عرصه فعالیت میکنند و همچنین کسانی که به تماشای آن مینشینند تأثیرگذار است. دانش آموزان هم با نقش آفرینی در تئاتر و هم با تماشای تئاتر میتوانند ظرفیتهای خود را افزایش دهند.
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