به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور روز چهارشنبه شانزدهم بهمن ۹۸ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری‌زاده رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در دفتر این تشکل مردم نهاد، برگزار شد.

در این نشست مهندس حبیب‌الله بوربور رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با بیان اینکه مساجد از ظرفیت بالایی برخوردار هستند، گفت؛ استفاده از ظرفیت مساجد کشور با هماهنگی اصناف در امور خیر پیشنهادی بود که ما به سلف حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری رئیس کنونی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور دادیم و امروز با حجت‌الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری زاده به عنوان رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، این امر مهم را پیگیری می‌کنیم.

در ادامه نشست حجت‌الاسلام والمسلمین نوری زاده رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با نقل قولی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حرف‌هایش را آغاز کرد و گفت: هر کس دری از خیر برایش گشوده شود، باید فرصت را غنیمت بشمارد چون نمی‌داند چه وقت این در بسته خواهد شد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در ادامه افزود: از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی ایران، خلأ تأسیس مرکزی برای رسیدگی به امور مساجد احساس می‌شد. کمبود این مرکز در استان تهران بیش از سایر نقاط ایران احساس می‌شد. لذا این مرکز به فرمان مقام معظم رهبری و همت آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله انواری در سال ۶۶ تأسیس شد.

وی با ارائه آماری از تعداد مساجد استان تهران گفت: هم اکنون ۳۵۰۰ مسجد در تهران داریم که قریب به ۵۰۰ مسجد از این تعداد فعال نیستند. هزار مسجد جامع در استان تهران وجود دارد و باقیمانده مساجد محلی هستند. استان تهران یکی از محروم‌ترین استان‌ها در تعداد مسجد است زیرا برای هر ۹ هزار نفر دو مسجد وجود دارد در صورتی که باید برای هر ۵۰۰ نفر یک مسجد داشته باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری‌زاده با اشاره به اینکه شاخص حکومت دینی مسجد است گفت: حکومت اسلام با ساخت مسجد آغاز شد و مهمترین امور دینی در صدر اسلام در مساجد پیگیری می‌شد. مهمترین اقدامات دینی در طول تاریخ اسلام در مساجد کلید خورده است. در انقلاب اسلامی ما نیز مساجد نقش محوری داشتند اداره و پشتیبانی جنگ تحمیلی نیز با مساجد بود.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده افزود: کسانی که در مسجد تردد می‌کنند از آسیب‌های اجتماعی مصون هستند. زیرا مهمترین فرهنگسرای عالم مسجد است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد افزود؛ هم اکنون حدود ۲۵ نهاد در مسجد وجود دارند و فعال هستند ۹۷ درصد شهدای ما از مساجد به عرش رسیده‌اند. امیداست بتوان از این ظرفیت بهترین استفاده را برد.