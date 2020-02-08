به گزارش خبرنگار مهر، حسام‌الدین آشنا مشاور رییس جمهور روز گذشته ۱۸ بهمن ماه برای تماشای دو فیلم «لباس شخصی» و «خروج» به پردیس سینمایی «ملت» محل برگزاری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر آمده بود.

آشنا در حاشیه برگزاری نشست پرحاشیه فیلم «خروج» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شباهت کاراکتر مشاور رییس جمهور با بازی محمدرضا شریفی‌نیا در فیلم «خروج» با خودش گفت: از این مشاورها زیاد پیدا می‌شود. شخصاً معتقدم برای این فیلم خیلی زحمت کشیده شده است و این فیلم به معنای واقعی خودِ ابراهیم حاتمی‌کیاست.

وی افزود: همانطور که ابراهیم حاتمی‌کیا خودش نیز توضیح داد به نظرم منظورش از نشان دادن این کاراکتر، یک مشاور خاص نبوده و همه مشاورها را در بر می‌گیرد.

آشنا در پایان گفت: من این موضوع را به خودم نگرفتم. آقای حاتمی‌کیا بزرگ‌تر از این حرف‌هاست که به کسی کنایه بزند.