به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرا رسیدن اربعین شهادت سردار پر افتخار سپاه سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت در جنایت تروریستی رژیم متجاوز آمریکا در بغداد، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه آئین‌های گرامیداشت این عزیزان را اعلام کرد.

سردار شریف، تلاقی ۲۲ بهمن با ایام چهلم شهید حاج قاسم سلیمانی را معنادار و الهام‌بخش و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری زمینه‌ساز انگیزه مضاعف مردم برای حضور عظیم در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی علاوه بر تکریم و تجلیل از شخصیت و نقش آفرینی‌های ماندگار، امنیت آفرین و درس‌آموز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در راهپیمایی حماسی و بزرگ ۲۲ بهمن ماه ۹۸ در آئین‌های ویژه چهلمین روز شهادت آن سردار آسمانی و پر افتخار در تهران و سایر شهرهای کشور شرکت و یاد، خاطره و آرمان‌های بلند وی را گرامی خواهند داشت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های به عمل آمده مراسم چهلم شهید سردار سلیمانی و همراهان شهیدش در تهران در روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه پس از نماز مغرب و عشاء با حضور اقشار و آحاد مختلف مردم در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

سخنگوی سپاه همچنین در خصوص برگزاری مراسم مشابه در کرمان و دیگر شهرهای کشور، گفت: مراسم ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان در کرمان در روز ۲۷ بهمن ماه و در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای کشور نیز بین ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه متناسب با شرایط و برنامه ریزی های استانی برگزار خواهد شد.

سردار شریف تاکید کرد: به فضل الهی مردم بصیر، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی با حضور پرشکوه و اجتماع عظیم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و اربعین سردار سلیمانی و همچنین حضور در آئین‌های گرامیداشت آن شخصیت ارجمند و تربیت یافته در مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، بار دیگر عزم و اراده راسخ خود در پای بندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و تداوم راه شهیدان انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم و پاسداری از خط مقاومت را به رخ جهانیان خواهند کشید.