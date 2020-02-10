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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۱۲

لیگ قهرمانان آسیا؛

مهاجم ایرلندی پرسپولیس همچنان نیمکت‌نشین

مهاجم ایرلندی پرسپولیس همچنان نیمکت‌نشین

احتمال حضور مهاجم ایرلندی پرسپولیس در ترکیب اصلی این تیم مقابل الدحیل قطر بسیار ضعیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونی استوکس در بازی پرسپولیس مقابل استقلال تهران به عنوان بازیکن تعویضی در دقیقه ۷۱ وارد زمین شد تا نقش موثری در گل تساوی سرخ ها در دقایق پایانی داشته باشند.

عملکرد مهاجم ایرلندی سرخپوشان در طول ۱۹ دقیقه توانست آمار قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد تا هواداران پرسپولیس را امیدوار به گلزنی در بازی های بعدی کند.

با این حال کادرفنی سرخپوشان همچنان از وضعیت جسمانی استوکس به دلیل اضافه وزن و دوری طولانی مدت از بازی های رسمی رضایت ندارند تا استوکس در بازی با الدحیل قطر نیز نیمکت نشین باشد.

استوکس که قرار است پیراهن شماره ۱۰ پرسپولیس را برای لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا بر تن کند نیمکت نشین خواهد بود تا در صورت صلاحدید گل محمدی وارد زمین شود.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸:۴۵ سه شنبه هفته جاری دیدار نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان را مقابل الدحیل قطر در دوحه برگزار می کند.

کد مطلب 4848329

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