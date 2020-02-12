جزییات نحوه ادامه تحصیل با شیوه «آموزش محور» ارشد

جواد علمایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که با توجه به بخشنامه جدید دانشگاه درباره شیوه تحصیل «آموزش محور»، آیا امکان ادامه تحصیل برای دانشجویان در مقطع دکتری وجود دارد؟ گفت: بله منتها این دسته از دانشجویان فقط می‌توانند از طریق شرکت در آزمون دکتری، ادامه تحصیل دهند و نمی‌توانند از شیوه بدون آزمون و صرفاً از طریق مصاحبه وارد مقطع دکتری شوند.

حذف پایان نامه در شیوه آموزش محور و جایگزینی ۶ واحد درسی

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه در شیوه آموزش محور، پایان نامه حذف و تبدیل به ۶ واحد درسی می‌شود، افزود: فرایند جایگزینی ۶ واحد درسی به جای پایان نامه باید قبل از تمام شدن بازه حذف و اضافه در همان ترم انجام شود و شهریه دانشجو نیز به شیوه آموزشی براساس ۶ واحد درسی انتخابی محاسبه خواهد شد.

علمایی تصریح کرد: اگر دانشجو نسبت به گرفتن پایان نامه اقدام کند و با تقاضای کتبی دانشجو برای تعیین موضوع و استاد راهنما، گروه تخصصی در همان ترم تحصیلی (حداکثر تا قبل از اتمام سه شانزدهم ترم تحصیلی) نتواند نسبت به تعیین استاد راهنما اقدام کند، در صورت تقاضای کتبی دانشجو و تأیید گروه تخصصی و شورای پژوهشی دانشکده یا واحد می‌تواند به روش آموزش محور ۶ واحد درسی به جای پایان نامه بگذراند.

دانشجویان برای گرفتن استاد راهنما به موقع مراجعه نمی‌کنند

وی با اشاره به اینکه برخی دانشجویان برای گرفتن استاد راهنما به موقع مراجعه نمی‌کنند، گفت: این دانشجویان ممکن است مرخصی طولانی مدت گرفته باشند و یا نتوانسته باشند درس‌ها را بگذرانند که در نهایت در ترم‌های بعدی با تکمیل ظرفیت اساتید مواجه می‌شوند؛ چرا که به طور مثال هر استاد برنامه ریزی می‌کند که در هر ترم ۱۰ دانشجو را قبول کند. این مشکل را دانشجو ایجاد کرده است و ما در این بخشنامه تاکید کرده ایم، برای اینکه دانشجو معطل نشود، به صورت آموزش محور تحصیل خود را به پایان برساند.

محدودیت در استخدام با انتخاب شیوه آموزش محور

معاون دانشگاه آزاد ادامه داد: البته این موضوع را هم به واحدها اعلام کرده ایم که دانشجویان را توجیه کنند که در صورت انتخاب شیوه آموزش محور، محدودیت‌هایی برای آن‌ها ایجاد خواهد شد؛ چرا که دانش آموختگانی که براساس این شیوه فارغ التحصیل شوند در مدارک تحصیلی آن‌ها عنوان شیوه آموزش محور قید خواهد شد و از امتیازات دانش آموختگان آموزشی-پژوهشی بهره مند نخواهند شد؛ به عنوان مثال مراکز پژوهشی در زمان استخدام این افراد را قبول نخواهند کرد.

حل مشکل کمبود اساتید در واحد علوم تحقیقات / به اندازه اساتید، دانشجو جذب می‌کنیم

علمایی همچنین درباره تسری مشکل کمبود استاد و عدم امکان اخذ پایان نامه از سوی دانشجویان در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: در ارتباط با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه در حال بررسی هستیم که از این پس به اندازه تعداد اساتید در هر رشته، دانشجو جذب کنیم.