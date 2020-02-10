گرمابخشی انقلاب در نقاط صفر مرزی/کردستان پیشگام در گازرسانی است

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: نگاهی به دستاوردهای نظام اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه نشان می‌دهد که این انقلاب مردمی در حوزه‌های مختلف دستاوردهای بیشماری را برای مردم به ارمغان آورده است و امروز نیز همچنان روند رو به رشد خدمت رسانی به مردم در سراسر ایران اسلامی تداوم دارد.

جدای از مسائل مختلف خدماتی، عمرانی، اقتصادی و اجتماعی، روند خدمت رسانی به مردم و بهره مندی آنها از امکانات روز یکی از مسائل مهم و دستاوردهای شگرف انقلاب اسلامی ایران به ویژه برای مناطق محرومی همچون کردستان است.

کردستان به دلیل نوع نگاه رژیم پهلوی در تمامی شاخص‌های توسعه یکی از مناطق محروم در کل کشور بود، امروز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر چند که شماری از محرومیت‌ها همچنان پابرجاست ولی در بعضی از حوزه‌ها یک انقلاب اساسی صورت گرفته و مردم به خدمات خوبی دسترسی پیدا کرده اند.

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بوی گاز طبیعی به مشام مردم استان کردستان نرسیده بود و نه جمعیت شهری و نه جمعیت روستایی نتوانسته بودند از این نعمت طبیعی بهره‌ای ببرند که به برکت انقلاب امروز شاهد هستیم ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و بیش از ۹۰ درصد جمعیت روستایی حتی در نقاط صفر مرزی که صعب العبور به نظر می رسند و دسترسی به آنجا حتی با خودرو نیز بسیار مشکل است، از این نعمت برخوردارند.

گازرسانی در کردستان از سال ۱۳۷۰ شروع شد و در سال ۱۳۷۲ شاهد بهره برداری از گاز در شهرهای قروه، دهگلان و سنندج به عنوان اولین شهرهای این استان بودیم که از نعمت گاز برخوردار شدند و امروز از یک هزار و ۵۲۰ روستای قابل گازرسانی در سطح استان، یک هزار و ۱۷۳ روستا دارای گاز هستند و این رقم ضریب ۹۰ درصدی برخورداری جمعیت روستایی را نشان می‌دهد.

گازرسانی به روستاهای مرزی کردستان در اولویت

از سوی دیگر با توجه به اینکه در کردستان در سال‌های گذشته سوخت روستاها نفت بود و به دلیل وضعیت توپوگرافی استان و مسیرهای سخت و صعب العبور، تزریق این سوخت به روستاها بسیار دشوار بود، با تلاش و پشتکار نیروهای شرکت گاز، گاز طبیعی جایگزین سوخت مایع شد و هم اکنون خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد روستاهای استان کردستان و ۱۰۰ درصد شهرهای استان از این نعمت سالم و پاک استفاده می‌کنند.

یکی از مهمترین ویژگی‌های گازرسانی به مناطق روستایی در استان کردستان، در اولویت قرار گرفتن روستاهای مرزی است به گونه‌ای که امروز در شهرستان‌های بانه و مریوان اکثر قریب به اتفاق روستاهای واقع در نقاط صفر مرزی از این نعمت ویژه برخوردار شده اند.

گازرسانی به مناطق روستایی در مرزهای استان کردستان زمینه ساز حضور دیگر خدمات مورد نیاز برای رفاه بیشتر مردم ساکن در این مناطق است و در همین راستا است که می‌توان با این گونه اقدامات هم زمینه تأمین امنیت هر چه بیشتر در مرزهای کردستان را فراهم کرد و هم اینکه از مهاجرت مردم روستاها به مناطق شهری جلوگیری کرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران در این استان، گفت: توسعه گازرسانی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و پیشرفت خدمت رسانی وسیع به تمامی نقاط استان کردستان است و در سطح شهرها و روستاهای استان کردستان بیش از ۱۰ هزار کیلومتر شبکه گذاری صورت گرفته که ۶۸ درصد این شبکه گذاری ها در روستاهای استان اجرا شده است که مجموعاً یک هزار و ۶۸۵ کیلومتر خط فلزی و هشت هزار و ۱۷۵ کیلومتر شبکه پلی اتیلن را شامل می‌شود و میزان انشعابات نصب شده در استان نیز ۲۶۳ هزار و ۵۶۹ علمک است که ۴۱ درصد این انشعابات در روستاهای استان نصب شده است.

احمد فعله گری اظهار کرد: شرایط شبکه گذاری در استان کردستان بر عکس سایر استان‌های دیگر است، زیرا ۷۰ درصد شبکه گذاری در روستاها و ۳۰ درصد شبکه گذاری شهری صورت گرفته، چرا که متوسط شبکه گذاری انجام شده برای هر انشعاب شهری ۲۰ متر و برای هر انشعاب روستایی ۶۱ متر است.

وی با بیان اینکه از سال ۸۳ گازرسانی به روستاها با گازدار کردن ۶ روستا شروع شد، افزود: در سال‌های بعدی روند گازرسانی به روستاها سرعت بیشتری گرفت به طوری که در سال ۱۳۸۴ تعداد روستاهای گازدار به ۱۰ مورد افزایش یافت، در سال ۱۳۸۸ به ۲۳۰ روستا، در سال ۱۳۹۲ به ۷۳۰ مورد و در پایان سال ۱۳۹۶ به هزار و ۱۲۶ روستا افزایش و تا پایان بهمن ماه سال جاری تعداد روستاهای گازدار به هزار و ۳۰۷ مورد ارتقا یافته است.

وی به سختی اجرای پروژه‌های گازرسانی در سطح استان اشاره کرد و یکی از موارد بسیار سخت که اجرای آن با مشقت و دشواری فراوان روبرو بود را گازرسانی به شهر اورامان تخت نام برد و بیان کرد: پروژه گازرسانی به شهر اورامان که ۸۹۰ خانوار را زیر پوشش گاز طبیعی قرار می‌دهد برای اجرای آن ۲۰ هزار متر شبکه اجرا شده و از این میزان ۹ هزار متر شبکه تغذیه ۶ اینج و ۱۱ هزار متر شبکه توزیع پلی تیلن به کار رفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به وضعیت کنونی این استان در حوزه گازرسانی، تصریح کرد: استان کردستان در بسیاری از شاخص‌های گازرسانی از جمله گازرسانی به شهرها و مناطق روستایی از میانگین کشوری جلوتر است.

هزار ۳۰۷ روستای کردستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند

فعله گری تعداد شهرهای گازدار استان را ۲۹ شهر، اعلام کرد و گفت: میزان انشعابات نصب شده در استان نیز ۲۶۳ هزار و ۵۶۹ علمک است که ۴۱ درصد این انشعابات در روستاهای استان نصب شده است و این مقدار حجم شبکه‌های گازرسانی روستایی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: سال گذشته ۳۳ هزار مشترک جدید به مجموع مصرف کنندگان گاز طبیعی استان اضافه شده و اکنون ۵۳۰ هزار مشترک در استان کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده که شامل ۳۸۴ هزار و ۹۶ مشترک شهری و بقیه آنها مشترک روستایی، تجاری و صنعتی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت گازرسانی به مناطق روستایی استان کردستان، گفت: در حال حاضر از یک هزار و ۷۰۳ روستای دارای سکنه در کردستان یک هزار و ۳۰۷ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و طرح‌های دیگری نیز در دست اجرا است.

فعله گری به نهضت گازرسانی به مناطق روستایی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر چندین پروژه در این راستا طراحی شده و با توجه به تأمین منابع اعتباری مورد نیاز تا سال آینده مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

وی گفت: در این قالب کلنگ زنی این پروژه در ایام دهه مبارک فجر سال جاری، در مجموع پنج هزار و ۸۰۰ خانوار جدید روستایی با صرف اعتباری بالغ بر هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تا سال آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند می‌شوند.

نهضت گازرسانی به استان کردستان به ویژه مناطق روستایی در طول ۱۵ سال اخیر وارد فاز جدید شده است و پیش بینی می‌شود که با این روند تا دو سال آینده ۱۰۰ درصد از جمعیت استان کردستان از این نعمت بهره مند خواهند شد.

بیان وضعیت کنونی گازرسانی به مناطق روستایی و شهری در استان کردستان تنها یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در بخش خدمت رسانی به مردم است و خوشبختانه در سایه امنیت و آرامش به وجود آمده و همچنین جلب مشارکت و همراهی مردم، روند خدمت رسانی به مردم در سایر بخش‌ها نیز در حال افزایش است.