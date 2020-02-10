مصرف ویتامین D در بارداری مانع از ابتلای نوزاد به آسم نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه راچستر نیویورک در مطالعه خود به بررسی کودکان ۶ ساله‌ای پرداختند که مادرشان در طول بارداری ویتامین D بیشتری مصرف کرده بود. این انتظار وجود داشت که مصرف بیشتر ویتامین D در طول بارداری که ریه‌های نوزاد در حال رشد هستند ممکن است از بیماری آسم پیشگیری نماید.

دکتر «آگوستو لیتونجوآ»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «رشد ریه از داخل رحم آغاز می‌شود و مطالعات حیوانی نشان داده اند که ویتامین D برای رشد حائز اهمیت است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «اگرچه مطالعه ما تاثیر مصرف مکمل D در زمان بارداری را در پیشگیری از ابتلا به آسم نشان نداد، اما من معتقدم این کار موجب به تاخیر افتادن شروع بیماری آسم در این گروه از کودکان می‌شود.»

بیماری آسم، بیماری مزمن مجاری هوا است که موجب ملتهب شدن این مجاری هوا شده و در طول حمله آسم، ماهیچه‌های اطراف مجاری هوا تنگ شده و نفس کشیدن را دشوار می‌سازد. علائم شایع بیماری آسم شامل خس خس سینه، سرفه، سفتی در ناحیه قفسه سینه، و تنگی نفس است.

مطالعات قبلی نشان داده اند که وجود میزان بالاتر ویتامین D در زنان در طول بارداری با کاهش ریسک مشکلات آسم در کودکان شان مرتبط است.