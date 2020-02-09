تکلیف قوه قضائیه به حمایت از تولید/تشکیل کارگروه رفع موانع

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی عصر یکشنبه در نود و پنجمین کارگروه ملی رفع موانع تولید بیان کرد: دادگستری فارس خود را مکلف می‌داند که در راستای تحقق شعارهای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری از واحدهای تولیدی حمایت کرده و از تعطیلی واحدهای اقتصادی جلوگیری کند.

وی با اشاره به ایجاد ستاد استانی کارگروه رفع موانع تولید در دادگستری فارس خاطرنشان کرد: دادگستری فارس مشکلات واحدهای اقتصادی را بررسی کرده و با استفاده از ظرفیت‌هایی که در این قوه وجود دارد سعی شده تا حمایت‌های مناسبی صورت بگیرد.

آسیابی در خصوص ظرفیت قانون نیز متذکر شد: بر اساس قانون دو عامل عدم توقف فرایند تولید و جلوگیری از توقف تولید مواد اولیه از جمله دستورات قانونی است که به دستگاه‌های اجرایی توصیه شده است.

آسیابی تاکید کرد: دادستان‌های کل کشور مکلف هستند تا با بازدید از واحدهای اقتصادی از نزدیک به مشکلات آنان آشنا شوند.

او در خصوص مشکلات اقتصادی کشور نیز عنوان کرد: عدم اجرایی شدن قوانین و نحوه اجرایی شدن مصوبات از جمله مشکلاتی است که در کشور با آن مواجه هستیم و بر أساس قانون اگر مدیران دستگاه‌های اجرایی اگر از قانون تمکین نکرده و مصوبات را اجرایی نکنند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

دادستان استان فارس در خصوص رفع مشکلات واحدهای اقتصادی نیز تصریح کرد: مشکلات کارگری کارخانه روغن نباتی برطرف شده و انتظار از این واحد اقتصادی این است که به زودی شاهد افزایش بهره وری این واحد اقتصادی باشیم.

او افزود: در راستای نظارت بر واحدهای اقتصادی سعی شده تا مشکلات تمامی واحدهای اقتصادی استان برطرف شود و تنها نظارت‌ها به مرکز استان خلاصه نشود.