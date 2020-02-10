گولسیانی و ایران پوریان غایبان سپاهان مقابل العین امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سپاهان پس از مستقر شدن در هتل روتانا شهر العین امارات، عصر یکشنبه اولین تمرین خود را یکشنبه در این شهر برگزار کرد.

* اتوبوس اعضای تیم فوتبال سپاهان با اسکورت اختصاصی از محل هتل به سمت زمین تمرین باشگاه العین که در فاصله ۴ کیلومتری محل هتل قرار دارد رفت و از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی اولین تمرین خود را در این شهر برگزار کرد.

* زمینی که سپاهان امروز تمرین خود را در آن برگزار کرد یکی از چهار زمین تمرینی مجموعه ورزشی العین بود.

* زمین چمنی با کیفیت خوب که تمرین در آن با توجه به هوای بسیار مساعد شهر العین در این فصل سال با کیفیت بسیار بالا انجام شد.

* با توجه به اینکه زمین چمن در ابتدا خشک بود به درخواست سپاهان در ابتدای تمرین آبیاری زمین انجام شد تا چمن شرایط بهتری برای تمرین بازیکنان پیدا کند. جالب اینکه در زمان تمرین بازیکنان آبیاری انجام شد.

* در ابتدای تمرین امیر قلعه نویی سرمربی تیم چند دقیقه‌ برای بازیکنان صحبت کرد و پس از آن بازیکنان به دویدن دور زمین و گرم کردن پرداختند. بازیکنان سپاهان در ادامه با توجه به دستورات کادر فنی به انجام تمرینات مختلف پرداختند و در انتهای تمرین نیز ضربات ایستگاهی و پنالتی زدند.

* غایبان مهم تمرین سپاهان گئورگی گولسیانی و محمد ایران پوریان بودند. ایران پوریان مانند اکثر بازی‌های این فصل به دلیل مصدومیت قطعاً غایب است، در مورد گولسیانی نیز گفته می‌شد که برای بازی با العین به طور جداگانه و پس از درمانش از گرجستان به العین سفر می‌کند اما گویا این موضوع منتفی است و احتمال حضور او در بازی با العین بسیار کم است.

* در تمرین امروز سپاهان اما سایر بازیکنان سر حال و بدون مصدومیت تمرین کردند که مهم‌ترین آنها محمدرضا مهدی‌زاده بود. مهدی‌زاده در دو بازی قبلی سپاهان به دلیل مصدومیت حضور نداشت و همین امر موجب شده بود امید نورافکن به اجبار به پست دفاع میانی برود و زوج محمد طیبی در قلب دفاع باشد.

سپاهان فردا شب در زمین اصلی محل بازی تمرین خواهد کرد.