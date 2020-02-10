دعوت سازمان امور دانشجویان برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، این سازمان با صدور بیانیه ای از ملت همیشه در صحنه ایران به خصوص جامعه فرهیخته علمی و دانشگاهی کشور درخواست کرد امسال نیز همچون گذشته با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضمن تجدید میثاق با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی، شهدای عزیز و مقام معظم رهبری، همبستگی خود را در مبارزه با دشمنان این سرزمین به جهانیان اثبات کنند.

در ادامه بیانیه این سازمان آمده است: امسال نیز همچون سال های گذشته مسئولان دانشگاهی، اساتید، کارکنان و دانشجویان کشور بار دیگر با حضور گسترده و حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن چهل و یکمین بهار آزادی، با آرمان های شهدای عزیز خصوصاً شهدای مقاومت تجدید میثاقی دوباره خواهند داشت تا به جهانیان ثابت شود جامعه دانشگاهی کشور همچون قطره ای در میان خیل عظیم و میلیونی مردمی، پشتیبان انقلاب اسلامی بوده و به هیچ وجه از آرمان های امام راحل و شهدای عزیز دست بر نخواهند داشت.

سازمان امور دانشجویان با ارج نهادن به مولفه های وحدت و همدلی بین مردم و مسئولین در فجر چهل و یکمین تاکید می کند که در روز ۲۲ بهمن ۹۸ بار دیگر حضور گسترده جامعه دانشگاهی، وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اثبات می رساند و حماسه بی نظیر دیگری در تاریخ پرافتخار کشورمان به ثبت خواهد رسید.