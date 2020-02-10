۵۰ درصد از استان ادلب به کنترل ارتش سوریه درآمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شبکه الاخباریه سوریه در خصوص پیشروی های ارتش سوریه در استان ادلب گزارش داد.

این شبکه اعلام کرد که ۵۰ درصد از استان ادلب در حال حاضر به کنترل نیروهای ارتش سوریه درآمده است.

پیش از این گزارش شده بود که ارتش سوریه با آزادسازی یک روستا در حومه شرقی ادلب به فرودگاه نظامی تفتناز در این استان نزدیک شده است.

گزارش های خبری روز گذشته از تسلط ارتش سوریه بر روستای الطلیحه واقع در حومه شرقی استان ادلب خبر دادند. ارتش سوریه با تسلط بر این روستا در یک قدمی فرودگاه نظامی تفتناز قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که ارتش سوریه از چندی قبل عملیات گسترده ضد تروریستی خود را در استان ادلب آغاز کرده است.