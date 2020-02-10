افزایش تعداد نشریات علمی پژوهشی/ ۲۱۶ دانشمند برتر ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آماری که وزارت علوم منتشر کرده، تعداد موسسات پژوهشی دارای مجوز اصولی، قطعی و آزمایشی از ۸۳ مورد در سال ۵۷ به ۵۴۵ مورد در سال ۹۸ رسیده است. همچنین تعداد قطبهای علمی، نشریات علمی و انجمنهای علمی کشور پس از انقلاب از ۲۰ مورد در سال ۵۷ به ۱۱۸۶ مورد در سال ۹۸ افزایش یافته است؛ در همین حال تعداد این نوع نشریات در سال ۹۲، ۹۳۴ مورد و سال ۹۷، ۱۱۴۸ مورد بوده است.
تعداد نشریات علمی-پژوهشی از ۲۰ نشریه در سال ۵۷ به ۱۱۸۶ مورد در سال ۹۸ رسیده است؛ از طرفی تعداد این نشریات در سال ۹۲، ۹۳۴ مورد و در سال ۹۷، ۱۱۴۸ نشریه بوده است.
تعداد نشریات علمی-ترویجی نیز از ۵۵ نشریه در سال ۵۷ به ۱۵۸ مورد در سال ۹۸ رسیده است؛ همچنین در این بازه زمانی (۹۲ تا ۹۸) تعداد انجمنهای علمی کشور از ۷۸ انجمن در سال ۵۷، به ۳۹۲ انجمن در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. در همین حال تعداد این نشریات در سالهای ۹۲ و ۹۷، ۳۳۲ و ۳۷۴ مورد بوده است.
همچنین در سال ۱۳۹۷ تعداد دانشمندان برتر در سطح یک درصد دانشمندان جهان ۲۱۶ نفر بوده است.
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