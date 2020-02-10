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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۶

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایلام:

برفروبی و نمک‌پاشی جاده‌های ایلام انجام شد

برفروبی و نمک‌پاشی جاده‌های ایلام انجام شد

ایلام-مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایلام گفت: بعد از بارش برف، برفروبی و نمک‌پاشی جاده‌های ایلام توسط راهداران انجام شده است.

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال بارش برف در استان ماموران راهداری برفروبی و نمک‌پاشی را در جاده‌های استان آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: تاکنون با تلاش نیروهای راهداری هیچ محوری مسدود نیست و تمامی محورها باز و تردد در آنها جریان دارد.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای ایلام از مردم خواست قبل از سفر با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام تماس گرفته و از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۳۴ اکیپ راهداری از شبانه روز گذشته در جاده‌های استان مستقر هستند و کار برفروبی و نمک پاشی نقاط مختلف جاده‌ای را بر عهده دارند.

کد مطلب 4849348

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