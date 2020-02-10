یارانه نقدی دیشب واریز شد/ دریافتی هر فرد به ۴.۹ میلیون رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هشتمین مرحله از یارانه نقدی به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، روز یک شنبه ۲۰ دی ماه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود. بر این اساس در مجموع، اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد.

طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۹۱۴ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.