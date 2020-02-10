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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۴۳

برای ۷۷ میلیون مشمول

یارانه نقدی دیشب واریز شد/ دریافتی هر فرد به ۴.۹ میلیون رسید

یارانه نقدی دیشب واریز شد/ دریافتی هر فرد به ۴.۹ میلیون رسید

یارانه نقدی دیشب واریز شد و به این ترتیب هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۹۱۴ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هشتمین مرحله از یارانه نقدی به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، روز یک شنبه ۲۰ دی ماه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود. بر این اساس در مجموع، اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد.

طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۹۱۴ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.

کد مطلب 4849430
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
      1 0
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      خوب که چی تا کنون قریب به ۵میلیون دریافت کرده؟ قریب به ۱۰۰میلیون هم خسارت وارد شده با این افزایش قیمت های بی اساسی که دولت مقصره
    • علی عباسی IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
      3 0
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      دولت تو این 9 سال حدود 4 میلیون و 914 هزار تومان به یک نفر پول داده ولی در عوض 409 میلیون و 140هزار تومان گرفته. خخخخخخخخخخخخ
      • محسن IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
        1 0
        الان یارانه دادان معلوم نیست مملکت چی بشه ایرانی آماده باشید برای هر گرانی که دولت میگه چون بقوله خودش طبق تورم داره یارنه میده. هه
    • یغقاا۸رژس ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      0 0
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      دولت چرا یارانه هرکس رو به حساب خود فرد مثل سهام عدالت نمیریزه من یارانم جدا بوده الآن باهم شده ناراحتم

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