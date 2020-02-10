راه های آذربایجان غربی باز است/ انسداد راه ۳۲۱ روستا

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش برف از دو روز گذشته در استان آغاز شده و امروز نیز تداوم دارد افزود: به دلیل کولاک و برودت هوا برخی محورهای استان با مشکل تردد و لغزنده بودن مسیرها مواجه هستند و ضروری است رانندگان وسایل ایمنی و زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای استان آذربایجان غربی محورهای ارتباطی شهرستانهای خوی، ماکو، سردشت، شوط، چالدران، پلدشت، میاندوآب _ باروق، گردنه قوشچی، سرو، راژان برفی است.
شکری با بیان اینکه همچنین محورهای شاهین دژ _ تکاب، مهاباد _ بوکان، مهاباد _ سردشت با کولاک شدید مواجه هستند اظهار داشت: بارش برف و کولاک راه دسترسی ۳۲۱ روستای استان را بستهاست و تلاش شبانه راهداران برای بازگشایی راه ارتباطی این روستاها ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه ۷۰ روستا از این تعداد در ارومیه، ۵۰ روستا در پیرانشهر، ۴۰ روستا در میاندوآب، ۳۰ روستا در مهاباد، ۲۵ روستا در چالدران و ۳۰ روستا در تکاب قرار دارد اضافه کرد: همچنین بر اثر بارش برف و کولاک راه ۱۷ روستای اشنویه، ۱۵ روستای سردشت، ۱۵ روستای شاهیندژ، ۱۴ روستای سلماس، هفت روستای خوی، پنج روستای منطقه ماکو و سه روستای چایپاره بسته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با بیان اینکه عوامل این ادارهکل کنترل عملیات برفروبی در ۱۲ هزار کیلومتر از انواع راهها و ۸۹ گردنه از جمله ۱۸ گردنه راههای اصلی استان را بر عهده دارند افزود: تلاش راهداران با وجود بارش مداوم برف و کولاک در ۶۸ راهدارخانه ثابت و سیار برای بازگشایی مسیرها ادامه دارد و راههای روستایی به ترتیب اولویت بازگشایی میشود.
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی امسال در قالب طرح زمستانی از طریق سامانه جامع ۱۴۱ آماده پاسخگویی در مورد آخرین وضعیت راههای استان و ارائه مشاوره به رانندگان و مسافران است.
علاوه بر شماره ثابت ۱۴۱، شهروندان میتوانند از طریق تلفن گویای شماره پیامک ۱۰۰۰۱۴۱ اطلاعات راههای مورد نیاز را دریافت کرده و سفر خود را مدیریت کنند.
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