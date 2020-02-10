در برابر شیوع کروناویروس جدید، ما همه چینی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو بین المللی چین، دانشگاه تهران با برگزاری برنامه‌ای با عنوان «دانشگاه تهران در کنار شماست»، حمایت از مردم چین در مبارزه با شیوع بیماری و کمک لازم به دانشجویان چینی خود را اعلام کرد. یکی از مسؤولان این دانشگاه در مراسم گفت: چین بهترین دوست ایران است و قلب دانشگاه تهران با مردم چین و دانشجویان چینی است.

همین روز چانگ هوا سفیر چین در ایران از شرکت داروسازی سیناژن ایران بازدید و در آئین اعانه صد هزار دهانبند بهداشتی به چین شرکت کرد. پیش از این یک میلیون دهانبند بهداشتی هلال احمر ایران به پکن منتقل شده بود.

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی چین و ایران چندی پیش در ملاقات با خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین اظهار کرده بود: می‌توان گفت اقدامات مقابله‌ای چین الگوی جدیدی برای پیشگیری از بیماری‌های همه گیر ایجاد کرده است و این اقدامات در آینده در دروس دانشگاهی ثبت و ضبط خواهد شد. در جریان شیوع این بیماری، اعتماد بین دولت و مردم چین به نمایش گذاشته شد. در مدت کوتاهی دو بیمارستان اختصاصی ساخته شد. چنین تدابیری نه تنها توان مدیریت دولت را ثابت کرد، بلکه اعتماد و هماهنگی مردم و دولت را نشان داد که اینها زمانی طولانی بنا شده و به دست آمده است.

پس از شیوع کروناویروس جدید، شعار «قوی باش چین! قوی باش وو هان» بارها به رده بندی محبوبیت رسانه‌های اجتماعی ایران راه یافت. بسیاری از ایرانیان در رسانه‌های اجتماعی ویدئو کوتاهی تهیه و منتشر کردند و در آنها به تشویق چین در مبارزه با این بیماری پرداختند. اکثریت آنان به زبان چینی که تازه یاد گرفته اند، احساسات ساده و صمیمانه خود را بیان می‌کردند.

روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز روز جمعه در تفسیری نوشت: «در برابر شیوع ویروس جدید، همه ما چینی هستیم.»

در این مقاله آمده است: هنگامیکه چینیها با ویروس جدید مبارزه می‌کنند، ما باید به حکم انساندوستی با آنان همدردی کنیم. چینیها همانند مردم سایر کشورهای آسیا خونگرم و صمیمی هستند. وو هان در حالیکه بیشتر قربانیان این همه گیری از این شهر و منطقه بود، زمانی حساس و خطیر را گذرانده است. در این زمان دشوار ما در کنار مردم چین ایستاده ایم و آرزومندیم برای غلبه بر ویروس به تلاش ادامه دهند!

دولت و مردم ایران جزو اولین حامیان چین بودند. وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین ۳ فوریه در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود به عنوان اولین وزیر خارجه یک کشور جهان که حمایتش را از چین علناً بیان کرد، تقدیر کرد و افزود این نشاندهنده دوستی مردم ایران با چین است.

«ایران چه در موفقیت چه در ناکامی، همیشه در کنار مردم چین ایستاده است». آقای ظریف در ۲۳ ژانویه در حساب توئیتر خود به زبان چینی مردم چین را در مبارزه با شیوع کروناویروس جدید تشویق کرد. وی در ۴ فوریه با انتشار دو توییت بار دیگر حمایت ایران را از چین بیان کرد.

احساسات واقعی در زمان مصیبت معلوم می‌شود. مردم چین شاهد حمایت برادران و خواهران ایرانی خود بوده اند و آن را به خاطر سپرده اند. در بخش اظهار نظر اخبار مربوط در پایگاه چینی «سرخط امروز»، کاربران حدود ۲۰ هزار نظر نوشته اند:

«این گرما همانند آتش در زمستان است، تشکر»!

«کسی که در وقت گرفتاری آدم را تشویق و پشتیبانی می‌کند، دوست واقعیست. از لطف مردم ایران سپاسگزارم.»

ظاهراً سال ۲۰۲۰ سالی غیرعادی است. در اولین روزهای سال ایران رشته حوادثی را از سر گذراند و در موقعیت بسیار سختی قرار گرفت. لذا حمایت از ایران برای مردم چین دو برابر اهمیت می‌یابد. کاربران چینی یکی پس از دیگری اعلام می‌کنند: «چه در موفقیت چه در ناکامی، مردم چین نیز همیشه در کنار مردم ایران خواهند ایستاد؛ با تهدید و تعرض بیگانه به ایران مخالفیم و قاطعانه از مبارزه عادلانه مردم ایران در برابر مستبدان حمایت می کنیم»!