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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۶

مسعودی خبر داد؛

۲.۵ تن چوب جنگلی قاچاق در شهریار کشف شد

۲.۵ تن چوب جنگلی قاچاق در شهریار کشف شد

شهریار- سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، قدس و بهارستان از کشف ۲.۵ تن چوب جنگلی گرده بینه توسکا در شهریار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسعودی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف محموله ۲.۵ تنی چوب جنگلی بینه توسکا قاچاق در شهریار خبر داد.

وی در ادامه افزود: این محموله چوب قاچاق با انجام عملیات گشت و مراقبت توسط عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی و با همکاری نیروی انتظامی کشف شده است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، قدس و بهارستان بیان داشت: خودروی حامل چوب قاچاق توقیف و پرونده‌ای در این راستا تشکیل و متهم به همراه مستندات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

کد مطلب 4849504

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