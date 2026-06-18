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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۳

کشف محموله چوب قاچاق در کلارآباد

کشف محموله چوب قاچاق در کلارآباد

عباس‌آباد - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس‌آباد از توقیف یک دستگاه خودروی حامل چوب آلات جنگلی قاچاق در بخش کلارآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هوشیاری و اقدام به موقع نیروهای انتظامی شهرستان عباس آباد، یک دستگاه خودروی حامل چوب آلات جنگلی قاچاق در بخش کلارآباد شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: قاچاقچیان محموله چوب را به صورت ماهرانه در خودرو مستتر کرده بودند، اما با دقت و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی، این محموله کشف شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس‌آباد تصریح کرد: خودروی توقیفی با حضور ناظر و نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی به پارکینگ منتقل شد تا مراحل قانونی و قضایی پرونده پیگیری شود.

رضایی با قدردانی از همکاری مؤثر فرماندهی انتظامی شهرستان تأکید کرد: حفاظت از جنگلها و مقابله قاطع با قاچاق فرآورده‌های جنگلی، نیازمند هم افزایی همه دستگاههای مسئول است و اداره منابع طبیعی با هرگونه تعرض به سرمایه‌های ملی و انفال، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6863841

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