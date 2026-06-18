کشف محموله چوب قاچاق در کلارآباد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هوشیاری و اقدام به موقع نیروهای انتظامی شهرستان عباس آباد، یک دستگاه خودروی حامل چوب آلات جنگلی قاچاق در بخش کلارآباد شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: قاچاقچیان محموله چوب را به صورت ماهرانه در خودرو مستتر کرده بودند، اما با دقت و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی، این محموله کشف شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس‌آباد تصریح کرد: خودروی توقیفی با حضور ناظر و نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی به پارکینگ منتقل شد تا مراحل قانونی و قضایی پرونده پیگیری شود.

رضایی با قدردانی از همکاری مؤثر فرماندهی انتظامی شهرستان تأکید کرد: حفاظت از جنگلها و مقابله قاطع با قاچاق فرآورده‌های جنگلی، نیازمند هم افزایی همه دستگاههای مسئول است و اداره منابع طبیعی با هرگونه تعرض به سرمایه‌های ملی و انفال، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.