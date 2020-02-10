به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی درگذشت آیتالله نورالله طبرسی نماینده مردم استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
ارتحال عالم فرزانه، روحانی وارسته و مجاهد نستوه حضرت آیتالله حاج شیخ نورالله طبرسی (رضوانالله تعالیعلیه) نماینده معزز سابق ولی فقیه در استان مازندران، که در زمره شخصیتهای برجسته و محبوب دینی و انقلابی این خطه شهیدپرور قرار داشتند، موجب تأسف و تأثر شد.
این عالم ربانی و معلم اخلاق یکی از عالمان بصیر، توانمند و تأثیرگذار در صحنه مبارزات انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم پلید پهلوی بودند و همواره حرکت در مسیر آرمانهای انقلاب را در اندیشه و عمل مجاهدانه و خالصانه خود جستوجو میکردند.
این عالم وارسته و خدوم در سراسر عمر پربرکت خویش همواره نسبت به گسترش علوم و معارف اسلامی، ترویج شعائر اهل بیت علیهمالسلام و ترویج فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی اهتمام وافر و همت جهادی داشتند.
اینجانب با عرض تسلیت این مصیبت عظمی به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روحانیت معزز، مردم انقلابی و مؤمن استان مازندران، شاگردان و ارادتمندان و بهویژه اهلبیت مکرم ایشان، برای آن عالم ربانی و برجسته از درگاه خداوند متعال علوّ درجات و همنشینی با پیامبراعظم (ص) و برای عموم داغدیدگان و بازماندگان صبر و شکیبایی و سکینه قلبی مسألت میکنم.
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