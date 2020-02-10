معرفی نامزدهای ۲ بخش رقابتی جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد جشنواره، نامزدهای مسابقه آثار صحنه‌ای سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در ۱۱ رشته طراحی حرکت، طراحی نور، طراحی صدا و آرایه های صوتی، طراحی گریم، موسیقی، طراحی لباس، طراحی صحنه، بازیگری زن، بازیگری مرد، نمایشنامه نویسی و کارگردانی معرفی شدند.

هیات داوران مسابقه آثار صحنه ای سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر متشکل از مسعود دلخواه، کیومرث مرادی و رضا مهدی زاده پس از مشاهده، ارزیابی و کارشناسی ۲۲ اثر حاضر در این بخش، نامزدهای دریافت جوایز را به شرح زیر و به ترتیب حروف الفبا در رشته‌های مختلف معرفی کردند:

طراحی حرکت

مجتبی رستمی فر برای طراحی حرکت نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز

سعید اسد سنگابی برای طراحی حرکت نمایش «ننه مده آ » از فسا

محمدرضا فرجی برای طراحی حرکت نمایش «در دهانم حرف بزن» از بندر دیر

طراحی نور

رضا خضرایی برای طراحی نور نمایش های«بیگانه درخانه» و «کریم لوژی» از تهران

احسان طاهری برای طراحی نور نمایش «چند روایت نامعتبرازآنچه نمی دیدیم» از ارومیه

علیرضا میرانجم برای طراحی نور نمایش«است» از تهران

ایمان نخلستانی برای طراحی نور نمایش«همه فرزندان مکبث» از اهواز

فرشاد نصیری برای طراحی نور نمایش «شازده احتجاب» از تهران

طراحی صدا و آرایه های صوتی

علیرضا اکبریان برای طراحی صدای نمایش «بیگانه در خانه» از تهران

بهرام بهاری برای طراحی صدای نمایش «رسن های گور» از بیجار

مهرداد حبیبیان برای طراحی صدای نمایش «باق وحش» از شهرکرد

آرمین خیر دان برای طراحی صدای نمایش «شاه ماهی» از تهران

طراحی گریم

ماریا حاجیها برای طراحی گریم نمایش «کریم لوژی» از تهران

فاطیما حزباوی برای طراحی گریم نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز

مریم رخام برای طراحی گریم نمایش «چند روایت نا معتبرازآنچه نمی دیدیم» از ارومیه

عباس قنبری برای طراحی گریم نمایش «در دهانم حرف بزن» از بندر دیر

موسیقی

حسین اصیلی برای موسیقی نمایش « دست هایت کو مم حسن» از یاسوج

امیرحسین الله دادی برای موسیقی نمایش «بیگانه در خانه» از تهران

بهزاد بختیاری برای موسیقی نمایش «شازده احتجاب» از تهران

فرشاد دهنوی برای موسیقی نمایش «مارلون براندو» از تهران

بهرنگ عباس پور برای موسیقی نمایش «تنها خرچنگ خانگی لای ملافه هاخانه می کند اتللو » از تهران

مهرداد علی پور برای موسیقی نمایش «صدمین سالگرد فتح گریه» از گچساران

بهفر کایدی برای موسیقی نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز

طراحی لباس

پگاه ترکی برای طراحی لباس نمایش «کریم لوژی» از تهران

سارا حسین پور برای طراحی لباس نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز

عماد الدین رجبلو برای طراحی لباس نمایش «متساوی الساقین» ازگرگان

افشین زمانی برای طراحی لباس نمایش «شازده احتجاب» ازتهران

مقدی شامیریان برای طراحی لباس نمایش های«تنها خرچنگ خانگی لای ملافه هاخانه می کند اتللو» و «مارلون براندو» از تهران

شیما میرحمیدی برای طراحی لباس نمایش «شاه ماهی» از تهران

طراحی صحنه

پوریا اخوان برای طراحی صحنه نمایش «است» از تهران

روحان امامی برای طراحی صحنه نمایش «شاه ماهی» از تهران

ابراهیم پشت کوهی برای طراحی صحنه نمایش «تنها خرچنگ خانگی لای ملافه ها خانه می کند اتللو» از تهران

عماد الدین رجبلو برای طراحی صحنه نمایش «متساوی الساقین» از گرگان

مجتبی رستمی فر برای طراحی صحنه نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز

مهرداد علی پور برای طراحی صحنه نمایش «صدمین سالگرد فتح گریه» از گچساران

مریم کلانتری برای طراحی صحنه نمایش «چند روایت نامعتبر ازآنچه نمی دیدیم» از ارومیه

بازیگری زن

الناز حبیبی برای بازی در نمایش «شاه ماهی» از تهران

شیرین دژاگاه برای بازی در نمایش«همه فرزندان مکبث» ازاهواز

الهام شعبانی برای بازی در نمایش «کمیته نان» از تهران

یلدا عباسی برای بازی در نمایش‌های «کمیته نان» و «مارلون براندو» از تهران

آرزو عبدالهی برای بازی در نمایش«باق وحش» از شهرکرد

رومینا مومنی برای بازی در نمایش « بیگانه در خانه» از تهران

بازیگری مرد

امین ابراهیمی برای بازی در نمایش «قزل حصار » از کوهدشت

امیر جدیدی برای بازی در نمایش «شاه ماهی» از تهران

مجید رحمتی برای بازی در نمایش «کریم لوژی » از تهران

علی شادمان برای بازی در نمایش «شاه ماهی » از تهران

مهرداد فلاحی برای بازی در نمایش «ژنتیک ...» از مشهد

علی پویا قاسمی برای بازی در نمایش های «شازده احتجاب » و «مارلون براندو » از تهران

نوید محمد زاده برای بازی در نمایش «بیگانه در خانه» از تهران

نمایشنامه نویسی

عماد الدین رجبلو برای نگارش نمایشنامه «متساوی الساقین» از گرگان

مهران رنجبر برای نگارش نمایشنامه «کریم لوژی» از تهران

احمد سلگی و رضا بهاروند برای نگارش نمایشنامه «شاه ماهی» از تهران

مهسا غفوریان برای نگارش نمایشنامه «ژنتیک ... » از مشهد

سیدمحمد مساوات برای نگارش نمایشنامه «بیگانه در خانه» از تهران

کارگردانی

رضا بهاروند برای کارگردانی نمایش «شاه ماهی» از تهران

رضا بهرامی برای کارگردانی نمایش «کریم لوژی» از تهران

عماد الدین رجبلو برای کارگردانی نمایش «متساوی الساقین » ازگرگان

مجتبی رستمی فر برای کارگردانی نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز

افشین زمانی برای کارگردانی نمایش « شازده احتجاب» از تهران

مهسا غفوریان برای کارگردانی نمایش «ژنتیک ...» از مشهد

سیدمحمد مساوات برای کارگردانی نمایش «بیگانه در خانه» از تهران

نامزدهای مسابقه آثار بخش «به علاوه فجر»

هیات داوران مسابقه آثار بخش «به علاوه فجر» سی و هشتمین جشنواره بین الملی تئاتر فجر متشکل از سپیده نظری پور، رحمان سیفی آزاد و محسن علیخانی نامزدهای دریافت جوایز این بخش را به شرح زیر و به ترتیب حروف الفبا معرفی کردند:

نمایش «در کشور شما قابل دسترس نیست» به کارگردانی ندا تمیمی/ تماشاخانه دیوار چهارم

نمایش «رهایی از شائولین» به کارگردانی متین اوجانی/ تماشاخانه دیوار چهارم

نمایش «مانداب» به کارگردانی مهدی کیهان نژاد و فردین افشارفر/ عمارت نوفل لوشاتو

نمایش «مثل خاراندن زخم بعدازخوب شدن» به کارگردانی فرانک فروتن/ عمارت نوفل لوشاتو

نمایش «وقتی همه خواب بودیم» به کارگردانی حمید عبدالحسینی/ خانه نمایش مهرگان

نمایش «ویرانه‌های زیبا» به کارگردانی علی‌اصغر کیاثلاثی/ خانه نمایش دا

سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند امروز در تالار وحدت به کار خود پایان می‌دهد.