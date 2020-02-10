دعوت شورای مدارس علوم دینی اهل سنت به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت در آستانه چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران طی بیانیه‌ای از ملت شریف ایران علی الخصوص اهل سنت کشور برای حضوری پر شور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت به عمل آورد.

متن بیانیه دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ غرورآفرین استقامت و پایداری ملت بزرگ ایران اسلامی در این چهل و یک سال، دفتری مشحون از اوراق درخشان است که با تقدیم خون هزاران شهید و جانفشانی صدها هزار ایثارگر، استقلال، عزت و سربلندی را به ارمغان آورده است که خون سید شهیدان مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گواه آن است؛ جبهه دشمنان مستکبر انقلاب اسلامی که آمریکای جهان‌خوار در رأس آن بوده و است بیش از چهار دهه از تمام حربه‌ها و ترفندها برای اضمحلال و انهدام انقلاب اسلامی استفاده کرده است؛ ولی در مقابل ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی به حول و قوه‌الهی طعم تلخ شکست را چشیده است و از این پس هم این‌گونه خواهد بود، ان‌شاء الله.

مروری کوتاه بر ابعاد مختلف دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی، نمایان‌گر این نکته است که نقاط قوت و توانمندی‌های ایران اسلامی، هدف اصلی هجمه دشمنان است؛ که فرهنگ غنی اسلامی، همبستگی ملی و وحدت اقوام و مذاهب و همچنین توانایی‌های علمی در رأس این فهرست قرار دارد. هدف دشمن سست کردن پایه‌ها و مبانی اعتقادی ملت مسلمان متحد ایران به عنوان “کانون اصلی تولید قدرت نرم انقلاب اسلامی” است، زیرا این پایه و مبنای اعتقادی بود که توانسته با دمیدن روح ایثارگری در کالبد ملت ایران و همه ملت‌های آزاده جهان، آمریکای مستکبر را به چالش کشیده است.

امروز تلاش برای استمرار انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر تحقق اهداف مقدس این انقلاب بزرگ، از جمله تقریب مذاهب اسلامی باید در قالب “توانمندسازی فرهنگ غنی ایرانی اسلامی” و “تداوم جهاد علمی” توسط همه ملت و به ویژه نخبگان علمی و فرهنگی، صورت پذیرد.

شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای والامقام از ملت بزرگ ایران به ویژه برادران و خواهران اهل سنت دعوت می‌کند با حضور گسترده و پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۸ ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های باشکوه امام راحل (قدس سره) و مقام معظم رهبری دامت برکاته و همچنین محکومیت شدید طرح موهوم و استکباری معامله قرن، بار دیگر توطئه‌های استکبار جهانی را در راستای تفرقه افکنی میان مسلمین جهان خنثی نمایند.