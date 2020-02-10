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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۰۴

یحیی گل محمدی:

بازی سختی با الدحیل قطر داریم/ باید بهترین نتیجه را بگیریم

بازی سختی با الدحیل قطر داریم/ باید بهترین نتیجه را بگیریم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه تیمش بازی سخت و مهمی با تیم الدحیل در لیگ قهرمانان آسیا دارد، گفت: با تیم ذوب‌آهن موفق شده بودم الدحیل را در قطر شکست بدهم.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس با الدحیل قطر در هفته نخست رقابت های لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا گفت: خیلی خوشحالم که در کشور قطر هستم. از میهمان نوازی باشگاه الدحیل تشکر می‌کنم. فردا بازی بسیار مهمی داریم. حریف را آنالیز کرده‌ایم و می‌دانیم که بازی خیلی سختی داریم. ما تیم خیلی خوبی داریم و دوست داریم که شروع خوبی در بازی فردا داشته باشیم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص شرایط این مسابقه تاکید کرد: معمولا فشار روی مربیان بیشتر است و این طبیعی است. نمی دانم یادتان می آید یا نه ولی وقتی سرمربی ذوب آهن بودم الدحیل را در اینجا بردیم.

گل محمدی افزود: الدحیل یکی از بهترین تیم‌های آسیا است و ما باید تلاش کنیم که بهترین نتیجه را بگیریم و با اندوخته خوبی به ایران برگردیم.

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: بازی ساده‌ای نداریم. الدحیل در خانه خود بازی می‌کند و قطعا شرایط برای این تیم بهتر است. باید تا فردا صبر کنیم و ببینیم کدام تیم می‌تواند از موقعیت‌هایش استفاده کند.

کد مطلب 4849914

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