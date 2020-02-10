آیت الله طبرسی یار و یاور انقلاب و ولایت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله طبرسی آ مده است: ارتحال عالم جلیل القدر حضرت آیت الله نورالله طبرسی (ره) ضایعه جبران ناپذیر برای استان ولایت مدار مازندران است.

در ادامه این پیام آمده است: ضایعه اسفبار رحلت ایشان، مایه اندوه و تالم همه کسانی شد که به خدمات ارزنده این روحانی خدوم به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها آشنا بوده‌اند.

همچنین در این پیام تصریح شده است: این عالم برجسته، یار و یاور انقلاب و ولایت در طول چهاردهه از عمر پر خیر و برکت نظام اسلامی ایران در خط امام (ره) و در راستای تحقق اهداف و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، پشتوانه‌ای محکم برای مردم دیار علویان بود که در برهه‌های حساس در سنگر دفاع از ولایت در جایگاه خبرگان رهبری و نیز نماینده ولی فقیه در استان، نسبت به خدمت خالصانه و مجدانه به مردم و نظام اسلامی ایران اهتمام کرد.

این مصیبت را به پیشگاه حضرت ولی عصر (اروحناه له فداه)، رهبر معظم انقلاب، بیت مکرم و بستگان، حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت و نیز همه مردم شریف و عالم پرور مازندران تسلیت عرض کرده و رحمت و مغفرت الهی و علو درجات آن فقید راحل را از خداوند متعال مسالت می‌نمائیم.