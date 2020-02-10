۱۶۰۰ بلیت برای تماشاگران پرسپولیس/ از VAR خبری نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الدحیل قطر از ساعت ۱۸:۴۵ فردا سه شنبه در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم می روند. جلسه هماهنگی مدیران برای مسابقه پرسپولیس و الدحیل قطر امروز دوشنبه در دوحه برگزار شد.

بر اساس مصوبات و ابلاغ های جلسه اسکورت پلیس از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی مقابل هتل دوتیم حاضر خواهند شد.

۱۶۰۰ بلیت برای تماشاگران پرسپولیس

اتوبوس حامل اعضای تیم فوتبال پرسپولیس در ساعت ۱۶:۲۰ هتل محل اقامت را ترک می کند و رختکن ها باید ۳ ساعت قبل از شروع مسابقه برای فیلمبرداری آماده شده باشند.

طبق اعلام مسئولان الدحیل و ناظر کره ای تعداد بلیت فروش رفته تاکنون ۳ هزار بلیت بوده و ۱۶۰۰ صندلی برای هواداران پرسپولیس در نظر گرفته شده است. ورودی هواداران پرسپولیس از گیت شماره ۲ استادیوم خواهد بود.



تصویری از پیراهن دو تیم پرسپولیس و الدحیل برای بازی روز سه شنبه

چاپ ۵ هزار و ۹۵۰ بلیت و محرومیت بازیکن الدحیل

مسئولان الدحیل پیش بینی کرده اند ۴ هزار بلیت به فروش برسد و ۵ هزار و ۹۵۰ بلیت چاپ شده است.

بر اساس اعلام ناظر کره ای، مونتاری بازیکن الدحیل بدلیل اخراج در اخرین بازی فصل قبل محروم است و پرسپولیس محرومی ندارد.

از VAR خبری نیست

بر اساس اعلام ناظر کره ای و مسئولان باشگاه الدحیل جایگاه‌های ۱۱ تا ۱۵ ورزشگاه به هواداران پرسپولیس اختصاص داده شد.

همچنین به گفته علیرضا اشرف مدیر رسانه ای تیم پرسپولیس در جلسه هماهنگی همچنین اعلام شد که از تکنولوژی VAR در رقابتهای این فصل لیگ قهرمانان استفاده نخواهد شد.