خاموش شدن چراغ جشنواره فجر در رشت/ ایستگاه پایانی با نمایش ۲ فیلم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در شب سرد و برفی استان گیلان و شهر رشت با نمایش دو فیلم «بی صدا حلزون» و «خوب، بد جلف ۲: ارتش سری» به کار خود پایان داد.

شبی که با توجه به بارش شدید برف در استان گیلان به ویژه شهر رشت کمتر کسی فکر می‌کرد که سانس‌های پیش بینی شده برای اکران این دو فیلم در سینما میرزا کوچک رشت با استقبال علاقه مندان به هنر هفتم مواجه شود اما به گفته «قاسم مصفا» مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان از همان سانس اول در ساعت ۱۶ عصر با حضور پرشور شهروندان رشتی هنردوست و اهالی فرهنگ و هنر مواجه شدند.

بر اساس جدولی که از روز نخست و قبل از آغاز اکران همزمانی فیلم‌های جشنواره فجر ۳۸ توسط ستاد برگزاری این جشنواره در استان گیلان در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار گرفت در روز پایانی این جشنواره دو فیلم «خوب، بد جلف ۲: ارتش سری» در دو سانس ۱۶ و ۲۰ و «بی صدا حلزون» در سانس ۱۸ برای علاقه مندان گیلانی هنر هفتم در سالن میرزا کوچک رشت به نمایش گذاشته شد.

به گفته اهالی هنر استان گیلان جشنواره امسال به رغم روزهای سرد ابتدایی به دلیل کیفیت پایان آثار اکران شده هر چقدر که به روزهای پایانی و اکران آثار کارگردانان به نام و برجسته سینمای ایران همانند «ابراهیم حاتمی کیا»، «محمد حسین مهدویان»، «مسعود کیمیایی» و یا حتی فیلم اولی‌ها این جشنواره یعنی «محمد کارت» (که اثر او سبب آشتی تماشاگران با جشنواره فجر در گیلان شد) و «بهرنگ دزفولی زاده» با «بی صدا حلزون» روزهای شلوغ و گرمی را سپری خواهد کرد که این پیش بینی درست از آب درآمد و بعد از نمایش «شنای پروانه» سالن سینمای میرزا کوچک رشت محل اکران فیلم‌های جشنواره روزهای شلوغی را به خود دید.

اکران فیلم‌های جشنواره فجر ۳۸ امسال در استان گیلان با نمایش ۱۴ اثر بخش سودای سیمرغ از ۱۵ بهمن ماه کار خود را در سینما میرزا کوچک رشت آغاز و ساعت ۲۲ امشب (۲۱ بهمن ماه) به کار خود پایان داد. امسال بر اساس آمارهای اولیه بیش از ۱۳ هزار نفر از فیلم‌ها دیدن کردند چیزی که در مقایسه با اکران فیلم‌های جشنواره سی و هفتم در رشت با ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر تماشاگر نشان دهنده رشد است.

اما جشنواره امسال فجر ۳۸ برای گیلانیان با سال‌های گذشته تفاوت‌هایی داشت که مهم‌ترین آنها حذف بلیت مهمان و برگزاری جلسات نقد و بررسی به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات اهالی هنر استان گیلان می‌توان نام برد. حذف بلیت مهمان، به گفته سید امیر مصباح معاونت هنری و سینمایی ارشاد گیلان این تصمیم از سوی ستاد برگزاری جشنواره فجر این استان و برای کیفی‌تر برگزار شدن جشنواره و جذب مخاطب واقعی به جای پر کردن صندلی‌های سینما با دادن بلیت مهمان اتخاد شد.

جلسات نقد و بررسی نیز به گفته منتقدان، فیلمسازان و اهالی هنر استان گیلان در روزهای اول همانند سالن سینما میرزا کوچک سرد و بی روح بود که کم کم با اکران آثار شاخص تر رونق گرفت.

برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان، مدیران، دست اندرکاران و فعالان حوزه سینمای گیلان یکی دیگر از تازه‌های امسال جشنواره فجر در این استان بود.

گیلانیان در آخرین شب اکران فیلم‌های جشنواره فجر ۳۸ شاهد اکران فیلم «بی صدا حلزون» اثر «بهرنگ دزفولی زاد» عکاس و مستندساز با بازی هانیه توسلی، مهران احمدی، پدرام شریفی، محسن کیایی، علیرضا جلالی‌تبار، بهنوش بختیاری، بیژن بافکار، شیرین ولی‌پور و مجتبی شکری بودند. فیلمی که کارگردان آن درباره اثرش در گفتگو با بخش هنر خبرگزاری مهر می‌گوید: من این فیلم را ساخته‌ام تا تفاوت‌ها را نشان دهم اما با همین وضعیت فیلم من در این بخش مهجور واقع می‌شود. «بی‌صدا حلزون» یک فیلم مینی مال است و سعی می‌کند تماشاگر را در لحظات مختلف با اتفاقات جدید آشنا کند. قصه این فیلم درباره بچه ناشنوایی است که پدرش کاملاً ناشنوا و مادرش نیمه شنواست و آنها تلاش می‌کنند که اتفاقات بهتری برای این کودک در جامعه امروزی رقم بزنند اما یک سری شرایط و مخالفت‌ها پیش رو دارند.

دزفولی زاده در ادامه این گفتگو اظهار می‌کند: ارتباط با ناشنواها بخش دیگری بود که جز سختی کار ما محسوب می‌شد چراکه زبان اشاره به طور کلی ریتم را کند می‌کند بنابراین ما باید برای این موضوع تلاش می‌کردیم از سوی دیگر به نظرم بازیگران این فیلم جز جسورترین بازیگران سینما بودند که پذیرفتند در کنار ما این چالش را داشته باشند. کودک ناشنوای فیلم هم به شدت بازیگوش و خلاق بود و این موضوع کار ما را سخت می‌کرد ولی آنقدر باهوش بود که رنگ و بوی دیگری را برای فیلم ایجاد کرد. هرچند «بی‌صدا حلزون» کارگردانی ساده‌ای دارد اما قصه‌ای را بیان می‌کند که برای مخاطب جذاب و تأثیرگذار باشد.

و اما دومین فیلم که در آخرین شب جشنواره فجر برای اهالی هنر و هنردوستان گیلانی برای دو سانس به نمایش گذاشته شد «خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری» جدیدترین اثر «پیمان قاسم خانی» بود که قالبی طنز و کمدی داشت و پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، ریحانه پارسا، گوهر خیراندیش، فرهاد آئیش، مارال فرجاد، ستاره پسیانی و علی اوجی بازیگران آن بودند.

قاسم خانی درباره فیلمش در نشست خبری جشنواره می‌گوید: در واقع فیلم‌های کمدی در جشنواره هیچ جایگاهی ندارند البته فیلم با پروداکشن سنگین بود و تصور ما این است که فیلم در جشنواره دیده می‌شود اما همین که در بخش سودای سیمرغ هستیم کافی است و به دنبال جایزه نیستیم.

وی همچنین ادامه می‌دهد: دست گذاشتن روی سریال «ارتش سری» خیلی جذاب است و خاطرات دهه ۶۰ را برای نسل من زنده می‌کند.

جشنواره فیلم فجر ۳۸ نیز بالاخره به ایستگاه پایانی خود رسید. جشنواره‌ای که گیلانیان در طول هفت روز برگزاری با برخی آثار خندیدند و با برخی دیگر همانند «درخت گردو» به یاد مظلومیت مردم سردشت اشک ریختند. «به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست»