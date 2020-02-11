حضور در انتخابات ضرورتی تعیین کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر عبدالرحیم موسوی صبح سه شنبه در مراسم ویژه بیست و دوم بهمن در کرج با اشاره به حضور بی نظیر مردم، اظهار کرد: حقیقتاً دنیا چنین صحنه باشکوهی و چنین مردم را به چشم ندیده است.

وی گفت: امروز در هیچ کجای جهان ملتی مانند ملت مصمم ایران که با اراده‌ای پای آرمان‌های خود بایستند، نخواهید دید.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه به سهم خود از همه مردم استان البرز که در چنین این شرایط آب و هوایی این چنین با اراده برای زدن مشت محکم بر دهان یاوه گویان و دشمنان انقلاب اسلامی به میدان آمده اند، تشکر می‌کنم.

سرلشکر موسوی تاکید کرد: ملت ایران اسلامی امروز آمده اند تا یکبار دیگر حضور پرشور خود را به رخ جهانیان بکشند.

وی اضافه کرد: یوم الله ۲۲ بهمن امسال با چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی مقارن شده است. چهل روز است که آزادگان، حق طلبان و همه مبارزان علیه نظام سلطه آمریکای جنایتکار و رژیم نحس و نجس صهیونیستی داغدار عروج خونین سرباز ولایت و سردار دل‌ها هستند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود: تروریست‌های آمریکایی ضربه عین الاسد را فقط یک سیلی تلقی کنند و از تأخیر در مجازات خود هم خوشحال نباشند زیرا دست هرچه بالاتر برود سنگین‌تر و سهمگین‌تر فرود خواهد آمد.

این انقلاب اندیشه‌های غیرالهی را به چالش کشید و با ارائه مواردی با تکیه بر اندیشه ناب اسلامی یک نظام مستقل و قدرتمند را در ایران مستقر کرد وی با بیان اینکه مردم البرز در خط دفاع از انقلاب، نظام و کشور حضور فعال و تأثیر گذار داشته اند، عنوان کرد: نقش آفرینی مردم این استان در دوران دفاع مقدس و تقدیم شهدای والامقامی همچون کلهر، شرع پسند، شهید فهمیده و شش هزار ستاره درخشان آسمان ایران اسلامی جایگاه ویژه ای دارند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ از نظر ماهیت، ابعاد، شرایط زمانی و مکانی و اهداف دارای اهمیت فوق العاده است چرا که این انقلاب در شرایطی به وقوع پیوسته است که جهان امروز بین دو ابر قدرت شرق و غرب تقسیم شده و زیر سلطه آنها قرار داشت به همین دلیل وقوع یک انقلاب عظیم سیاسی و اجتماعی بر پایه آموزه‌های دینی در مهمترین منطقه استراتژیک جهان غیرقابل پیش بینی و غیرقابل باور بود.

سرلشکر موسوی بیان اینکه انقلاب اسلامی در عصر حاکمیت تفکرات الحاقی و جاهلیت مدرن به وقوع پیوست، گفت: این انقلاب اندیشه‌های غیرالهی را به چالش کشید و با ارائه مواردی با تکیه بر اندیشه ناب اسلامی یک نظام مستقل و قدرتمند را در ایران مستقر کرد.

وی تاکید کرد: ملت بزرگ ایران در پرتو آموزه‌های متعالی اسلام، با وحدت و یگانگی تحولی عظیم آفریدند که مسیر تاریخ را تغییر داد و تأثیرات و پیامدهای گسترده و عمیقی در منطقه و نظام بین الملل بر جای گذاشت.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در بعد از انقلاب در کشور پیشرفت‌های عظیمی رخ داد که تا قبل از آن حتی تفکر به آن هم برای بعضی‌ها وجود نداشت، این پیشرفت‌های در زمینه هسته‌ای، نانو، دانش پزشکی، هوافضا، صنایع دفاعی و سلول‌های بنیادی بوده است.

دشمنان در مقطع فعلی ذاتاً بی آبروتر و عریان‌تر از گذشته خصومت و کینه ورزی خود علیه ملت ایران را به اوج رسانده اند سرلشکر موسوی عنوان کرد: ایجاد احساس تعلق اجتماعی، تقویت روحیه ایثار و از خودگذشتکی، غرور ملی، تحکیم برادری اسلامی، ارتقای سطح آگاهی و بصریت مردم، احیای شخصیت، جایگاه و منزلت و توجه به مناطق محروم و حضور فعال جوانان در عرصه‌های اجتماعی از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است.

وی خطاب به مردم گفت: شما شاهد بودید که در طول این چهل سال حیات انقلاب دشمنان ناجوانمرد از هیچ اقدام خصومت آمیزی علیه این پدیده مردمی و انقلاب فروگذار نکرده و از هر اقدامی استفاده کردند تا مانع رشد، گسترش و پیشرفت انقلاب و استحکام نظام اسلامی شوند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دشمنان ما با توطئه‌های مکرر و متعدد سیاسی تحریم‌های همه جانبه و ناجوانمردانه اقتصادی، فتنه‌های شیطانی امنیتی، تحمیل جنگ نظامی، تهاجم گسترده و پیچیده فرهنگی و عملیات روانی، در رویارویی با مردم هر کاری توانسته اند انجام داده اند.

سرلشکر موسوی با اشاره به اینکه دشمنان در مقطع فعلی ذاتاً بی آبروتر و عریان‌تر از گذشته خصومت و کینه ورزی خود علیه ملت ایران را به اوج رسانده اند، افزود: با اجرای تدابیر رهبری و با وحدت، انسجام، بصیرت و ولایت مداری ملت صبور و شکور ایران، انقلاب اسلامی همچنان به مسیر نورانی خود ادامه می‌دهد و نظام اسلامی روز بروز بالنده‌تر و شکوفاتر می‌شود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در کانون توجهات جهانیان قرار دارد، گفت: انقلاب اسلامی ایران با دفاع مقتدرانه از استقلال و امنیت ملی ایران و مقابله شجاعانه با زورگویان و قدرت‌های استکباری و دفاع مظلومانه از مستضعفان عالم به ویژه ملل مسلمان منطقه مایه سربلندی ایرانیان در جهان شده است و به همین دلیل است که امروز ما شاهد تقابل نظام سلطه با انقلاب اسلامی و شاهد شکل گیری دو قطبی اسلام و استکبار هستیم.

هنوز تمامی اهداف انقلاب اسلامی محقق نشده و هنوز راه درازی در پیش داریم فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: اکنون ادامه حیات مستکبران منطقه با خطر قطعی مواجهه شده است، بحران زدگان و جنایتکاران رسوایی که ترور شهید سلیمانی و ابومهدی مهندس را به دست خود برای جهان برملا کردند برای فرار از مجازات، خود را با عنوان معامله قرن آشکار کرده اند.

سرلشکر موسوی با تاکید بر اینکه طرح شکست خورده معامله قرن در واقع تبانی تروریست‌های تبهکار قرن برای نابودی حقوق فلسطین و سیطره بر منطقه است، گفت: دنیا بداند همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده اند به یاری خداوند قبل از اجرای این طرح ترامپ خواهد مرد.

وی در بخش دیگری با بیان اینکه مسلماً هنوز تمامی اهداف انقلاب اسلامی محقق نشده و هنوز راه درازی در پیش داریم، گفت: ملت بزرگ ایران در مراسم‌های تشییع پیکر شهید سلیمانی و راهپیمایی عظیم این روز نشان داد که مصمم‌تر از هر زمان دیگری به آرمان‌های انقلاب وفادار است و خواهان سرکوبی نظام سلطه به سرکردگی آمریکای جنایت کار پرچم این نظام اسلامی را به صاحب و پشتیبان اصلی آن حضرت امام زمان (ع) برسانند.

سرلشگر موسوی ادامه داد: روحیه انقلابی اقتضا می‌کند که تمامی مسئولان و مردم به ویژه جوانان عزیز با درک صحیح انقلاب و شناخت دقیق دشمنان و ترفندهای آنها، تلاش برای ارتقای کارآمدی نظام، حرکت انقلاب و مسیر تمدن سازی اسلامی را تسریع کنند.

مردم انشالله از مسیر انتخاب اصلح و افراد مؤمن، انقلابی، شجاع، جهادی، کارآمد و عدالت خواه کشور را در جهت حل مشکلات و پیشرفت یاری خواهند کرد وی افزود: برون رفت موفق از چالش‌ها و مقابله با تهدیدهای خارجی و مرتفع ساختن مشکلات داخلی از طریق بصیرت، وحدت ولایت مداری و کوشش مخلصانه و ایثارگرانه همگان حتماً امکان پذیر خواهد بود.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز یکی از ضرورت‌های تعیین کننده حضور در انتخابات است، افزود: هر رأی به منزله تیری برای ناکامی و ناامیدی دشمن است.

سرلشکر موسوی ادامه داد: مردم بصیر، موقعیت شناس و دشمن شناس ایران عزیز به لطف خداوند به آن حد از بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده اند که کاملاً نسبت به تأثیرات داخلی، منطقه‌ای و بین المللی آگاه بوده و بر این اساس به مشارکت حداکثری در انتخابات واقف هستند و به حول و قوه الهی با خلق یک حماسه دیگر ایران را در جهان سربلند تر و موقعیت نظام اسلامی را تقویت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: مردم انشالله از مسیر انتخاب اصلح و افراد مؤمن، انقلابی، شجاع، جهادی، کارآمد و عدالت خواه کشور را در جهت حل مشکلات و پیشرفت یاری خواهند کرد.