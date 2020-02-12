وضعیت عجیب آزادراه قزوین/ بازگشایی محور تا یک ساعت دیگر + فیلم

رضا اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آزادراه قزوین-رشت پس از بارش برف اخیر استان گیلان اظهار داشت: آزادراه قزوین - رشت در حال حاضر به صورت رسمی مسدود اعلام شده است.
وی افزود: خودروهایی که در محور باقی ماندهاند، در حال تخلیه هستند که عمدتاً در محدوده امامزاده هاشم و عوارضی آزادراه تا ورودی شهر رشت این خودروها باقی ماندهاند که طول آن به حدود ۱۰۰ متر میرسد.
معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تأکید کرد: این خودروها وسط جاده از سوی مردم رها شده و رفتهاند.
به گفته اکبری، خودروهای امدادی و نیروهای راهداری در حال خارج کردن خودروها از محور و پاک سازی آن هستند؛ اما قبل و بعد این محدوده، جاده باز است.
عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تأکید کرد: بر اساس آنچه دوربینهای اتاق مانیتورینگ سازمان راهداری نشان میدهد، برآورد ما این است که تا یک ساعت دیگر این آزادراه بازگشایی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: کسی در خودروها نیست و هیچ گونه تلفات جانی و مالی نداشتهایم.
نظر شما