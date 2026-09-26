ذخایر گندم مازندران تأمین است؛ ۱۵۰۰ نانوایی نیازمند تجهیز

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر شنبه در نشست کارگروه گندم، آرد و نان مازندران به با اشاره به ارتباط مستقیم موضوع گندم، آرد و نان با معیشت و سلامت مردم، اظهار کرد: تأمین پایدار گندم و آرد باید استمرار داشته باشد و در کنار حفظ ذخایر، ارتقای کیفیت نان و تقویت زیرساخت‌های این حوزه نیز با جدیت دنبال شود.

یونسی‌رستمی بر اجرای دقیق مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان تأکید کرد و خواستار پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان‌ها در این زمینه شد.

دبیر کارگروه گندم، آرد و نان مازندران نیز با اشاره به وضعیت ذخایر استان گفت: موجودی فعلی گندم و برنامه تأمین از مبادی مختلف نشان می‌دهد گندم مورد نیاز استان تا پایان سال تأمین خواهد شد و ورود محموله‌های جدید نیز ادامه دارد.

سید محمد جعفری افزود: گندم‌های موجود در انبارها و محموله‌های ورودی از مبادی مختلف از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و تلاش می‌شود این کیفیت در فرآیند تولید آرد و در نهایت پخت نان حفظ شود.

وی از پیگیری‌های استاندار مازندران و حمایت‌های سعید راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه تأمین گندم قدردانی کرد.

آموزش نیروهای نانوایی برای ارتقای کیفیت نان

جعفری همچنین از آغاز برنامه آموزش خمیرگیرهای نانوایی‌های استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران و در راستای مصوبات کارگروه و تأکید استاندار آغاز شده است.

وی ادامه داد: آموزش‌های مربوطه تاکنون در چند شهرستان اجرا شده و برای سایر شهرستان‌ها نیز برنامه‌ریزی در حال انجام است.

دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان هدف از اجرای این برنامه را استفاده صحیح‌تر از ظرفیت گندم و آرد باکیفیت و کمک به ارتقای کیفیت نان تولیدی در نانوایی‌های استان عنوان کرد.

۱۵۰۰ نانوایی مازندران نیازمند تجهیز به سیلندر گاز

جعفری افزود: حدود ۴۵ درصد واحدهای خبازی مازندران امکان استفاده عملیاتی از سوخت دوم را دارند و حدود یک هزار و ۵۰۰ واحد دیگر برای بهره‌مندی از این ظرفیت نیازمند تجهیز به سیلندر گاز هستند.

وی ادامه داد: در همین راستا مقرر شد از ظرفیت شبکه بانکی استان برای تسریع در پرداخت تسهیلات استفاده شود تا روند تجهیز نانوایی‌ها به تجهیزات سوخت دوم با سرعت بیشتری انجام گیرد.

همچنین بر تجهیز مجتمع‌های تولید نان صنعتی به سوخت دوم تأکید شد تا این واحدها نیز در شرایط احتمالی محدودیت سوخت، آمادگی لازم برای تداوم فعالیت را داشته باشند.