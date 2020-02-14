بیش از ۱۳۰ کیلوگرم تریاک و حشیش در خوزستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر عباس زاده در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد قاطعانه با عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و پلیس شهرستان‌های بهبهان و آبادان با کار اطلاعاتی ۲ محموله مواد مخدر را شناسایی و کشف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با کار اطلاعاتی و همکاری پلیس آبادان یک دستگاه زانتیا حامل مواد مخدر را در شهرستان شناسایی و متوقف کردند که در بازرسی از خودرو مقدار ۱۰۴ کیلوگرم حشیش کشف و یک نفر دستگیر شد.

سردار عباس زاده ادامه داد: در عملیاتی دیگر مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بهبهان با همکاری عوامل انتظامی شهرستان یک دستگاه خودروی وانت حامل مواد مخدر را شناسایی و طی عملیاتی توقیف کردند که در بازرسی به عمل آمده از خودرو، مقدار ۲۶ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر قاچاقچی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه در مجموع این عملیات‌ها ۱۳۰ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش و تریاک کشف شد، خاطر بیان کرد: در این رابطه ۲ خودرو توقیف و ۲ قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده شدند.