دادستان آبادان: ۱۴ کیلوگرم هروئین در آبادان کشف شد

روح الله زندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول گزارش مبنی بر قصد ورود محموله مواد مخدر به شهرستان آبادان، با دستور قضائی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس در تاریخ هفدهم مهرماه مقارن ساعت ۲۳:۳۰ در جریان تعقیب و گریز بین مأموران و یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ، مجرمین ضمن پرتاب کردن محموله به خارج از خودرو، از محل متواری شدند.

دادستان عمومی و انقلاب آبادان عنوان کرد: بر این اساس، محموله مواد مخدر شامل حدود ۱۴ کیلوگرم هروئین کشف شد و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار ضابطین قضائی است.