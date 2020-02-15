طلوع یک دردانه قصه شد/ ماجرای یک تولد در رادیو نمایش

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه، نمایش رادیویی «طلوع یک دردانه» ویژه ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) از رادیو نمایش پخش می شود.

«طلوع یک دردانه» را بهناز امینی نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: تولد حضرت زهرا (س) در شرایطی اتفاق افتاد که قابله ها حاضر نبودند به مادر آن حضرت یاری برسانند اما چون این اتفاق امر خاصه الهی بود، در شرایطی آسمانی و محیرالعقول رخ داد و همگان (به خصوص بدخواهان محمدابن عبدالله) را مات و مبهوت کرد و ... .

در این نمایش رادیویی مهرخ افضلی، معصومه عزیز محمدی، نازنین مهیمنی، حوا الهویی، بیتا خارستانی، مروارید کریم پور و هنگامه محمودی به ایفای نقش می پردازند.

«طلوع یک دردانه» به کارگردانی مجید حمزه، تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، افکتوری نازنین حسن پور و صدابرداری فرزاد شریفی امروز شنبه ۲۶ بهمن، ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.