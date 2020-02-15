کتاب تاریخ شفاهی «نقش روحانیون گیلانی در دفاع مقدس» تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسن تسخیری صبح شنبه در اولین همایش روحانیون رزمنده و ایثارگر استان گیلان (عالمان مجاهد) در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی رشت با بیان اینکه علما در عرصه‌های مختلف با بصیرت و عشق حضور دارند، اظهار کرد: مردم همواره نسبت به شخصیت‌های عمل گرا و برجسته ارادت دارند و جذب آنها می‌شوند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان تصریح کرد: ایمان و اعتقاد امام راحل و رهبر معظم انقلاب نسبت به مردم باعث تقویت روحیه ولایت پذیری، اتحاد و انسجام مردم با اصل ولایت فقیه شده و روحیه عمل گرای سردار «قاسم سلیمانی» باعث عشق و ارادت همه مردم نسبت به این شخصیت معنوی، مردمی و نظامی شده است.

دبیر اولین کنگره شهدا و روحانیون طلبه درباره این همایش گفت: ۱۵۲ شهید طلبه و روحانی استان گیلان شناسایی و با دریافت اسناد برای آنها پرونده سازی شده است.

وی ادامه داد: ایجاد آلبوم عکس شهدای روحانی به صورت بسته ویژه در غالب یک آلبوم آثار شهدا به خانواده گرانقدر آنها تقدیم شده که حرکتی منحصر به فرد در کشور است.

تسخیری با بیان اینکه استان گیلان دارای چهار رزمنده آزاده است، ادامه داد: ۴۰۰ روحانی طلبه استان گیلان شناسایی شدند از این تعداد ۲۷۱ نفر مقیم استان گیلان و ۱۲۶ نفر در قم، مشهد، کرج و شیراز مستقر هستند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان تصریح کرد: استان کیلان دارای ۱۳۲ روحانی جانباز، ۲ رزمنده اهل سنت طلبه است و در این میان ۱۳ روحانی رزمنده نیز فوت کرده اند.

دبیر اولین کنگره شهدا و روحانیون طلبه با اشاره به تلاش برای تدوین کتاب تاریخ شفاهی نقش روحانیون در دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم، ادامه داد: تدفین دو شهید گمنام در حوزه امیرالمومنین (ع) و اولین نمایشگاه عکس روحانی رزمنده از جمله اقدامات قابل توجه در حوزه شهدای روحانی است.