دانلود فیلم سینمایی بهتر است یا تماشای آن در سینما؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از نظر بیش‌تر انسان‌ها، فیلم از انواع مهم هنر به شمار می‌آید. فیلم‌ها قابلیت سرگرم کردن، آموزش، روشنگری و الهام بخشیدن به بیننده را دارند.

عوامل دیداری سینما نیاز به هیچ نوع ترجمه نداشته و قدرت ارتباطات جهانی را به یک محصول تصویر متحرک می‌بخشند. هر فیلم قابلیت جذب مخاطبان جهانی را دارد به‌خصوص اگر از تکنیک‌های دوبله و یا زیرنویس که گفتار را ترجمه می‌سازد، بهره جسته باشد.

امروزه هر سال هزاران فیلم در سنمای جهان تولید می‌شود که بخش عمده‌ای را سینمای هالیوود به خود اختصاص داده است. در این میان سینمای ایران نشان می‌دهد که در سال ۸۹ بیشترین تولید را داشته است. از نظر تاریخی نخستین فیلم صدادار فارسی، فیلم دختر لر بود که در سال ۱۳۱۲ خورشیدی توسط اردشیر ایرانی ساخته شد.

هم اکنون بیشتر فیلمهای سینمایی ایران و جهان از سایت‌های بسیاری همچون ویدائو بطور رایگان قابل دانلود و یا مشاهده آنلاین هستند.

این آثار شامل همه آثار بزرگ سینمایی ایران، جهان آثار کلاسیک و مدرن در بیش از ۷ ژانر درام-جنایی-وحشت-تاریخی-جنگی-زندگینامه-کمدی و … است که باید به اینها انواع کارتون‌ها در زانرهای مختلف و غالباً کمدی نیز اشاره کرد. برای دانلود بهترین فیلمهای سینمای ایران و جهان به آدرس‌های زیر مراجعه کنید.

تاریخچه ساخت فیلم‌های ایرانی

سینمای ایران مسیر بسیار پر فراز و نشیبی را در طی سالهای قبل از انقلاب و بعد از آن در دوران جمهوری اسلامی طی کرد ولی رشد سینمای اخلاق گرا در سالهای بعد از انقلاب رشد بیشتری بخود گرفت و آثار فاخر و کم نظیری مانند فیلمهای مرحوم حاتمی کیا و کیارستمی در ژانرهای درام، اجتماعی و جنگی و.. تولید شد که تأثیر عمیقی در پرورش اخلاق و مشی انسانی و دفاع از حق در جوانان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ گذاشت.

پس از سال ۱۳۶۲ با تدوین ضوابط فیلمسازی که با توجه به شرایط پس از انقلاب تنظیم شده بود، عناصری چون خشونت و سکس را اجباراً از سینمای ایران خارج ساخت و از طرف دیگر به دلیل مصادره بسیاری از سینماها و شرکت‌های تولید فیلم و اعمال نظارت دولتی بر آنها به طور غیر مستقیم نقش عامل سودآوری در سینما کمرنگ‌تر شد.

این عوامل همراه با تکامل کیفی فیلمسازان دهه پنجاه چون عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی تأثیر مثبتی بر روند فیلمسازی در ایران گذاشت که با توجه به محدودیت‌ها، محصولات بدیعی را آفریدند و تحسین منتقدان جهانی را به همراه داشت.

فیلمهای دهه ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ از نظر کیفی و تکنیکی روز بروز در حال بهبود بوده است و آثار بسیار زیبایی در سینمای ایران در ژانرهای مختلف و برای انواع سلیقه‌ها خلق شدند.

در این دهه‌ها البته بمرور مضامین اخلاقی و حماسی جای خود را به مضامین اجتماعی دادند و در سالهای بعد فیلمهایی با مضامین سیاسی نیز ساخته شدند. سینمای کودک طی دهه‌های اخیر حضور پر رنگی نداشت و از این نظر دهه ۶۰ و ۷۰ نقطه عطف سینمای ایران محسوب می‌شود.

با این حال دانلود فیلم بهتر است یا تماشای آن در پردیس‌های سینمایی؟

جواب دادن به این سوال شاید کار راحتی نباشید، چون هر کدام از شیوه‌های تماشای فیلم طرفداران و علاقه مندان مخصوص به خود را دارد و برای افرادی که به راحتی نشستن و تماشای فیلم در آرامش علاقه دارند دانلود فیلم و تماشای آنلاین آن خیلی راحت تر از رفتن و تماشای فیلم در سینما دارد، چون رفتن به سینما مسائل و مشکلات خاص خود را دارد که می‌توان به ترافیک شهری، جای پارک، هزینه بالای بلیط یسنما و دور بودن از پرده سینما را می‌توان عنوان کرد.

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