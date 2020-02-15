به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران برای اولین بار و در فصل بودجه ریزی مناطق از شورایاران محلات دعوت شد تا نظرات خود را بیان کنند؛ اقدامی که می‌تواند فتح بابی در جهت مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در مدیریت شهر باشد.

کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با دعوت از شورایاران مناطق ۲۲ گانه بر لزوم این اقدام همت گمارد تا این اتفاق میمون بنا نهاده شود.

در همین راستا مجید فراهانی گفت: امسال کار خوبی که صورت گرفت در نظر گرفتن ۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه محلات ۳۵۴ گانه شهر تهران در بودجه سال ۹۹ بود. که در امتداد آن شورایاران هر محله دور هم جمع شدند و چالش‌های بزرگ توسعه هر محله را معرفی کرده و در کنار آن سه مشکل مهم منطقه را نیز شناسایی کردند.

وی ادامه داد: بر این اساس سندی به نام تحویل و تحول محلات شهر تهران تهیه شد که در تمام محلات مشکلات شناسایی شد و لذا تمرکز ما این است که این بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی به سمت حل مشکلات محلات با اولویت بندی که خود شورایاران تأیید خواهند کرد سوق پیدا کند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا همچنین افزود: بنابراین نگاه مجموعه شهرداری و ما این است که با تمرکز روی پروژه‌های کوچک مقیاس در سطح محلات به شکل خرد بتوانیم رضایت نسبی شهروندان را ایجاد کنیم.

فراهانی افزود: توسعه شهر تهران صرفاً به پروژه‌های بزرگ مقیاس نیست چرا که تجربه نشان داده پل‌ها، تونل‌ها و بزرگراه‌ها عملاً تشویق به خودرو محوری است و در سطح شهر به مشکلات اصلی تهران مانند زیست ناپذیری کمک می‌کند. لذا برای اینکه زیست پذیری بهتری در شهر داشته باشیم و مردم از بودن در تهران و محلات لذت ببرند بایستی تمرکزمان در کنار توجه به پروژه‌های بزرگ مقایس در راستای توجه ویژه به حل مشکلات کوچک مقایس محلات نیز سوق پیدا کند و در این راستا پروژه‌های توسعه محلی باید به تأیید شورایاران هر محله برسد. بودن چنین مکانیسمی کمک می‌کند شورایاران نقش مهمتری را در حل و پیگیری مشکلات مردم ایفا کنند.

فراهانی افزود: به یقین این راه می‌تواند در جهت ارتقا نقش شورایاران مؤثر باشد و توقع ما این است که شورایاران نظارت کافی برای اجرای پروژه‌ها اعم از نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مناسب، اجرا شدن پروژه‌ها و نیز نظارت بر کیفیت و کاهش هزینه و افزایش سرعت پروژه‌ها در اجرا را داشته باشند.

این اقدام از سوی شورایاران مناطق نیز مورد استقبال واقع شد و با حضور در جلسات بررسی بودجه مناطق که طی روزهای ۲۱ و ۲۳ بهمن ماه سال جاری برگزار شد بر اهمیت این موضوع افزودند.