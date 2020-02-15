مهاجم سابق پرسپولیس در آستانه پیوستن به تیم برزیلی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، جونیور براندائو مهاجم برزیلی نیم فصل اول پرسپولیس در آستانه پیوستن به یک برزیلی است و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز برگه مربوط به صدور ITC این بازیکن را امضا کرد و در اختیار مدیر بین الملل باشگاه گذاشت.

جونیور که قراردادی یکساله با پرسپولیس امضا کرده بود در پی توافق سه جانبه با باشگاه پرسپولیس و باشگاه لوگودورتس بلغارستان قرارداد خود با پرسپولیس را فسخ و اقاله کرد و با دریافتی مبالغی کمتر از نصف مبلغ قرارداد خود از تیم جدا شد.

جونیور در آستانه انتقال رسمی به یک تیم برزیلی است. جونیور متعهد شده بود بعد از این فسخ ادعایی در قبال باشگاه پرسپولیس نخواهد داشت و از باشگاه لوگودورتس هم‌بابت انتقال به پرسپولیس ادعا و مطالبه ای نخواهد داشت.

