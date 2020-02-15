واحد بین الملل ویژه ناشنوایان و کم شنوایان دانشگاه آزاد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح واحد بین‌الملل فرشتگان دانشگاه آزاد اسلامی ویژه دانشجویان ناشنوا و کم‌شنوا، عصر امروز همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن با حضور محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد،عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر، حسین شیخ‌الاسلام معاون امور بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی، ملکی تبار رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی، حامد عابدین زاده رئیس انجمن خانواده ناشنوایان ایران، سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، علی مقداری مسؤل راه اندازی واحد بین الملل فرشتگان دانشگاه آزاد اسلامی، جمعی از روسای واحدهای استان تهران و مدیران سازمان مرکزی و جمعی از اعضای شورای شهر تهران برگزار شد.

همچنین بخش های آموزشی واحد بین الملل فرشتگان افتتاح و تالار و تندیس زنده یاد جبار باغچه بان با حضور طهرانچی در این واحد دانشگاهی رونمایی شد.

شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور برای جامعه هدف، ارائه آموزش های تخصصی به اساتید، مدرسان، کارشناسان و کارکنان، برگزاری دوره های کوتاه مدت، سمینارها و کنفرانس متناسب با نیاز جامعه هدف و ایجاد شبکه ارتباطی موثر با نهادهای حاکمیتی، شرکت های دولتی و خصوصی و مراکز آموزش عالی از جمله ماموریت های دانشگاه به شمار می رود. این دانشگاه با هدف شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور و منطقه برای جامعه هدف، ارائه دوره‌های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی، ارائه آموزش‌های تخصصی به اساتید، مدرسان و کارکنان، برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت از جمله اهداف و ماموریت‌های این واحد دانشگاهی است.

دانشگاه آزاد واحد بین‌الملل فرشتگان از امروز در ۵ رشته نقاشی، معماری داخلی، مترجمی زبان انگلیسی، علوم ورزشی، عکاسی تبلیغاتی در مقطع کارشناسی و ۳ رشته فناوری اطلاعات- اینترنت و شبکه‌های گسترده، هنرهای تجسمی- گرافیک و هنرهای تجسمی- عکاسی در مقطع کاردانی دانشجو می‌پذیرد.