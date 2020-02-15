اکبر حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خدمت به جامعه ایثارگران باید جزو وظایف مهم و بزرگ مسؤولان باشد، گفت: متأسفانه قشر ایثارگر علی‌رغم همه از خودگذشتگی‌ها در دوران دفاع مقدس، امروز آن طور که می‌بایست مورد توجه قرار نگرفته‌اند و به آنها خدمت‌رسانی نمی‌شود.

حیدریان با بیان اینکه هدف تمام مسئولین و مدیران خانه ایثارگران خدمت به جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های معزز شهدا است، گفت: خادمان جامعه ایثارگری در خانه ایثارگران هم قسم شده‌اند که به نیازهای جانبازان و ایثارگران به ترتیب اولویت پاسخ دهند؛ لذا با توجه به آسیب‌های جسمی جانبازان و ایثارگران، اقدام به انجام بیمه تکمیلی درمان ایثارگران در کل کشور بصورت یکپارچه کرده‌ایم.

مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران گفت: این بیمه‌نامه زیر نظر بیمه ایران با حداقل حق بیمه با بهترین پوشش درمانی درصدد است نیازهای قشر جانبازان و ایثارگران را مرتفع کند.

حیدریان با توجه به اینکه هر ایثارگر می‌تواند با مراجعه به مراکز و دفاتر ایثارگران در شهر و روستای خود نسبت به ثبت نام بیمه درمان تکمیلی خود و خانواده خود اقدام کند، گفت: جانبازان نماد عینی ایثار، استقامت، صبر و فداکاری هستند که مقاومت آن‌ها باعث عزت و اقتدار بیش از پیش نظام اسلامی و سرافرازی ملت ایران شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید خاطرات و ایثارگری‌های جانبازان در دفاع از انقلاب و دوران دفاع مقدس را زنده و پایدار نگه داریم، اظهار داشت: باید هرکاری که از دستمان بر می‌آید برای جانبازان عزیز انجام دهیم و در این راستا از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنیم. خدمت به خانواده شهدا، دیدار از جانبازان، ایثارگران و حل کردن مشکلات آنها علاوه بر اینکه فضیلت بزرگی به شمار می‌رود یک وظیفه شرعی و عرفی است.

وی گفت: خدمت به خانواده شهدا، دیدار از جانبازان، ایثارگران و حل کردن مشکلات آنها علاوه بر اینکه فضیلت بزرگی به شمار می‌رود یک وظیفه شرعی و عرفی است.





