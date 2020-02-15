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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۳۱

مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران مطرح کرد

امکان بهره‌مندی تمام ایثارگران از بیمه تکمیلی

امکان بهره‌مندی تمام ایثارگران از بیمه تکمیلی

مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران گفت: هر ایثارگر می‌تواند با مراجعه به مراکز و دفاتر ایثارگران در شهر خود نسبت به ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اقدام کند.

اکبر حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خدمت به جامعه ایثارگران باید جزو وظایف مهم و بزرگ مسؤولان باشد، گفت: متأسفانه قشر ایثارگر علی‌رغم همه از خودگذشتگی‌ها در دوران دفاع مقدس، امروز آن طور که می‌بایست مورد توجه قرار نگرفته‌اند و به آنها خدمت‌رسانی نمی‌شود.

حیدریان با بیان اینکه هدف تمام مسئولین و مدیران خانه ایثارگران خدمت به جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های معزز شهدا است، گفت: خادمان جامعه ایثارگری در خانه ایثارگران هم قسم شده‌اند که به نیازهای جانبازان و ایثارگران به ترتیب اولویت پاسخ دهند؛ لذا با توجه به آسیب‌های جسمی جانبازان و ایثارگران، اقدام به انجام بیمه تکمیلی درمان ایثارگران در کل کشور بصورت یکپارچه کرده‌ایم.

مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران گفت: این بیمه‌نامه زیر نظر بیمه ایران با حداقل حق بیمه با بهترین پوشش درمانی درصدد است نیازهای قشر جانبازان و ایثارگران را مرتفع کند.

حیدریان با توجه به اینکه هر ایثارگر می‌تواند با مراجعه به مراکز و دفاتر ایثارگران در شهر و روستای خود نسبت به ثبت نام بیمه درمان تکمیلی خود و خانواده خود اقدام کند، گفت: جانبازان نماد عینی ایثار، استقامت، صبر و فداکاری هستند که مقاومت آن‌ها باعث عزت و اقتدار بیش از پیش نظام اسلامی و سرافرازی ملت ایران شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید خاطرات و ایثارگری‌های جانبازان در دفاع از انقلاب و دوران دفاع مقدس را زنده و پایدار نگه داریم، اظهار داشت: باید هرکاری که از دستمان بر می‌آید برای جانبازان عزیز انجام دهیم و در این راستا از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنیم. خدمت به خانواده شهدا، دیدار از جانبازان، ایثارگران و حل کردن مشکلات آنها علاوه بر اینکه فضیلت بزرگی به شمار می‌رود یک وظیفه شرعی و عرفی است.

وی گفت: خدمت به خانواده شهدا، دیدار از جانبازان، ایثارگران و حل کردن مشکلات آنها علاوه بر اینکه فضیلت بزرگی به شمار می‌رود یک وظیفه شرعی و عرفی است.


 

کد مطلب 4853574
ساناز باقری راد

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