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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۲۳:۳۶

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی:

طرح نوروزی جمع آوری معتادان متجاهر در مرکزی اجرا می‌شود

طرح نوروزی جمع آوری معتادان متجاهر در مرکزی اجرا می‌شود

اراک- دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی گفت: طرح نوروزی جمع‌آوری معتادان متجاهر در استان مرکزی از ابتدای اسفند ماه سال جاری تا پایان فروردین ماه سال آینده اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ملک‌حسینی عصر شنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در راستای این طرح ساماندهی معتادان متجاهر در میادین و مبادی ورودی شهر به منظور جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای مسافرین نوروزی انجام می‌شود.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی ادامه داد: در اجرای این طرح بهزیستی، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی با محوریت دبیر شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر مشارکت می‌کنند.

ملک حسینی افزود: این طرح در سطح ۱۲ شهرستان استان دنبال و سهمیه‌هایی برای آن مشخص و به فرمانداران اعلام می‌شود. سهمیه ابلاغی استان ۲۰۰ معتاد است و اعتباری مجزا برای آن در نظر گرفته شده است.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی گفت: هر دستگاه باید برنامه‌های خود را برای سال آینده در حوزه مواد مخدر تا پایان اسفندماه ارائه کند تا برای اجرا در سال ۹۹ دنبال شود.

وی در ارتباط با آموزش، اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی اظهار کرد: اداره کل بهزیستی استان مرکزی مکلف و موظف است، کمپین پیشگیری از ماده گل را در اسفند ماه سال جاری با محوریت جوانان و نوجوانان در سطح استان راه اندازی کند.

کد مطلب 4853755

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